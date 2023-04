Voici les 10 meilleurs aliments pour les sports d'endurance

Course à pied, tennis, randonnée, boxe... Presque tous les sports nécessitent une bonne endurance. Afin de favoriser un effort optimal sur une longue durée, certains aliments sont à privilégier. Voici les 10 meilleurs.

L’eau

Avant toute chose il est important de ne pas négliger l’hydratation. Un corps bien hydraté sera plus résistant à un effort long. Bien boire permettra de renforcer son niveau d’endurance, que ce soit avant, pendant ou après l’effort. Par ailleurs, certains fruits comme la pastèque sont bénéfiques car gorgés d’eau et favorisent l’hydratation.

L’eau de coco

Naturellement riche en électrolytes et pauvre en sodium et en sucre, l’eau de coco est parfaite pour la récupération, ainsi que le regain d’énergie et un boost d’endurance. Elle peut se boire seule ou accompagnée d’un peu de citron vert et d’une pincée de sel.

Les fruits rouges

Certains fruits rouges sont très bons pour l’endurance. Les myrtilles, par exemple, sont remplies de fibres et d’eau, ainsi que d’antioxydants puissants. Ces derniers sont très bénéfiques pour les sports d’endurance car ils aident à annuler l’oxydation et le stress liés aux efforts de longue durée. C’est également le cas des cerises, dont les antioxydants favorisent la récupération, d’après le site spécialisé Force Ultra Nature.

L’avoine, l’orge et les grains entiers

Les grains entiers ainsi que l'avoine et l’orge germée sont vivement recommandés en cas de pratique de sports d’endurance. Ils fournissent fibres, glucides complexes et protéines afin d’assurer un flux d’énergie constant à l’organisme. Ils contiennent également des bêta-glucanes, glucides bénéfiques qui renforcent le fonctionnement du système immunitaire.

Les patates douces

Sources de bonnes glucides complexes et de fibres, les patates douces sont idéales pour une digestion lente à condition de fournir un apport suffisant et constant en nutriments. Elles sont aussi très riches en bêta-carotène et antioxydants.

Les oléagineux

Les noix et amandes sont également préconisées car elles sont riches en acides aminés, indispensables à la reconstruction musculaire, en particulier après un long effort. Elles contiennent aussi des graisses saines et essentielles afin de prendre soin du système cardiovasculaire. Ces aliments stimulent également les niveaux d’énergies, en plus d’être riches en vitamine E, fibres et antioxydants.

Les bananes

Riches en potassium, fibres et vitamine B6, les bananes sont vivement recommandées. Elles ont des propriétés anti-inflammatoires, permettant une meilleure récupération après un entraînement physique.

Le curcuma

Cette épice jaune que l’on retrouve dans le curry est riche en puissants antioxydants et est bénéfique afin d’aider à soulager la douleur et de protéger le corps des dommages et inflammations. En plus, il est très facile de l’incorporer à différents plats ou boissons.

Les carottes

Crudités très appréciées, les carottes sont gorgées de vitamines A et E, utiles à la bonne utilisation de l’oxygène par le corps et à la circulation du sang vers les muscles. De plus, les carottes sont riches en fibres, antioxydants et glucides complexes.

Les poivrons rouges

Légumes très populaires dans les assiettes d’été, les poivrons rouges sont très bons pour la bonne circulation du sang dans le corps et pour la santé des vaisseaux sanguins. Ils contiennent également des anti-inflammatoires nécessaires à l’apaisement des douleurs et des antioxydants.