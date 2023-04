Grève du 13 avril : quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

Alors que le Conseil constitutionnel doit statuer vendredi sur le texte de la réforme des retraites, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 13 avril dans toute la France. A Paris, le cortège va s'élancer de la place de l'Opéra pour rejoindre la place de la Bastille.

L'intersyndicale veut se faire entendre, à la veille de la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Les partenaires sociaux ont appelé à une douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 13 avril, avec la tenue de manifestations organisées dans plusieurs villes de France.

Concernant Paris, le cortège devrait s'élancer à 14h de la place de l'Opéra (9e), à destination de la place de la Bastille. Ce tracé permettra notamment aux syndicats et manifestants de défiler devant plusieurs sites importants comme l'Hôtel de Ville (4e), Châtelet, ou encore le Louvre (1er), situé à deux pas du siège des Sages, qui doivent rendre leur décision sur la réforme ce vendredi.

«Une marque symbolique», confie le président de la CFTC Cyril Chabanier, bien que le tracé, «déterminé à l'avance par les organisations régionales», puis validé la Préfecture de police de Paris, «n'a pas été spécialement décidé dans ce sens-là», concède-t-il.

A travers cette nouvelle journée de mobilisation, les syndicats espèrent faire un peu plus pression contre la réforme des retraites, mais s'attendent à un peu moins de participants que la semaine dernière, où 57.000 personnes avaient défilé dans la capitale et 570.000 dans toute la France selon l'Intérieur, 400.000 à Paris et 2 millions selon la CGT, en raison des vacances de Pâques.

En effet, si la période des vacances scolaires ne commencera que samedi 22 avril pour la zone de Paris, la zone A, dont dépend notamment Bordeaux, Limoges ou Lyon, a démarré samedi dernier.

Néanmoins, les «opposants à cette réforme restent toujours très déterminés», précise Cyril Chabanier, qui a promis une «communication commune de l'intersyndicale vendredi», à la suite du rendu de la décision du Conseil constitutionnel.