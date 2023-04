JO 2024 : le nombre de spectateurs autorisés pour la cérémonie d'ouverture toujours à l'étude

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a assuré sur FranceInfo ce mercredi 12 avril que le nombre de spectateurs autorisés lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, prévue pour être organisée le 26 juillet 2024, n'avait toujours pas été tranché.

Une cérémonie d'ouverture inédite organisée pour la première fois en dehors d'un stade, le long de la Seine, et un nombre de spectateurs limités pour des questions de sécurité. Voilà l'équation que doivent résoudre les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec la préfecture de police de Paris et le gouvernement, qui assurent ce mercredi 12 avril – par la voix de la ministre des Sports – que la question était toujours à l'étude.

Plusieurs milliers de personnes attendues

«C'est en train d'être affiné», a fait savoir la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, interrogée ce mercredi sur France Info au sujet du nombre de personnes qui pourront assister à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. «Sur les places payantes, on est sur des jauges à 100.000 personnes et les travaux se poursuivent sur les quais hauts pour, avec la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Paris Anne Hidalgo, bien caler ce que nous allons faire sur cette partie», a-t-elle poursuivi.

Cérémonie d’ouverture des JO2024 “Il y aura plusieurs centaines de milliers de personnes” pour assister à la parade sur la Seine, estime la ministre des Sports. “Ce que nous voulons, c’est que cette cérémonie inédite mette à l’honneur ce que la France a de meilleur.” pic.twitter.com/VxQlJXavgh — franceinfo (@franceinfo) April 12, 2023

La ministre a cependant assuré que «plusieurs centaines de milliers de personnes allaient pouvoir bénéficier de cette parade des athlètes le long des 6 km de la Seine» pour la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet 2024, qui – fait exceptionnel dans l'Histoire des JO – aura lieu en extérieur, et non pas dans un stade. «C'est une journée importante aujourd'hui [mercredi 12 avril] parce que le directeur artistique des cérémonies Thomas Jolly va pouvoir présenter des éléments de ces travaux au CIO [Comité international olympique]», a-t-elle ensuite expliqué.

Des travaux qui permettront ensuite selon elle «d'affiner la dimension sécuritaire de la préparation de l'événement», dont «les modalités précises» seront «affinées et expliquées». Mais ce qui est sûr, avance la ministre, c'est qu'«il y aura des périmètres de sécurité» et «que l'on veut que cet événement soit sûr pour qu'il soit une grande fête». Pour autant, cela ne veut pas forcément dire que «chaque personne sera fouillée à son arrivée». Et de conclure : «tout ceci, encore une fois, va être précisé par le préfet de police Laurent Nuñez et ce que nous voulons, c'est d'arriver à ce que cette cérémonie inédite sur la Seine mette à l'honneur tout ce que la France a de meilleur.»