Retraites : la réforme pourra-t-elle être appliquée dès le 1er septembre ?

Validée par le conseil constitutionnel vendredi, la réforme des retraites devrait être appliquée le 1er septembre, comme l'a confirmé le gouvernement. Un délai trop court selon les syndicats.

Malgré de vives contestations depuis plusieurs mois, tant de la part de l'opposition parlementaire que des syndicats, la réforme des retraites a été validée par le conseil constitutionnel et promulguée dans la nuit de vendredi à samedi.

Un retour en arrière paraît de plus en plus difficile, il faut donc regarder vers l'avenir, avec la grande question : quand la réforme sera-t-elle appliquée ? Elisabeth Borne y a répondu, affirmant que les changements devraient devenir effectifs dès le 1er septembre prochain pour les Français nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961.

La Cnav assure que tout sera prêt

Mais une application de la loi dans moins de cinq mois en inquiète plus d'un. Avant de pouvoir appliquer la réforme des retraites, il faut réadapter les logiciels aux nouveautés de cette loi. La CFDT a émis de sérieux doutes quant au fait que tout soit prêt à temps et estime qu'il faudra attendre le printemps prochain pour que les logiciels de traitement soient efficaces et à jour.

De son côté, l'Argirc-Arrco, la caisse de retraite complémentaire, estime que tout n'est pas claire et que certains dossiers doivent attendre que la situation soit régularisée pour être traités. Mais elle affirme également que les dossiers sont déjà bien avancés sur ce qu'on connait déjà de la nouvelle loi, et qu'il suffira d'appuyer sur un bouton pour liquider les retraites des personnes concernées.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) se veut, pour sa part, confiante. Alors que 400 embauches sont programmées pour informer les assurés au téléphone et travailler sur les nouveaux dispositifs, elle assure que tout sera prêt à temps. Il faudra tout de même attendre que tous les décrets soient publiés pour que l'on connaisse chaque détail de la réforme des retraites. Ils devraient tous l'être d'ici au mois de juillet.