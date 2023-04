Nord : un maire démissionne par manque de réponse pénale aux rodéos urbains

Fatigué du manque de sanction pénale envers les auteurs de rodéos urbains dans les rues de sa ville, le maire SE de Quiévrechain (Nord), Pierre Griner, a décidé de démissionner.

Il en a marre. Pierre Griner, maire sans étiquette de Quiévrechain, dans le Nord, a indiqué sur CNEWS qu’il avait démissionné de son poste en réaction au faible niveau de réponse pénale face aux auteurs de rodéos urbains.

Il y a un peu plus d’un mois, des agents de la police municipale ont réussi à intercepter un jeune homme sur un motocross, qui avait multiplié les infractions en tentant de s’enfuir. Pour seule réponse, «le parquet de Valenciennes lui a fait un rappel à la loi et a demandé aux policiers municipaux de lui rendre son motocross», a décrit l’ancien maire.

Une situation extrêmement frustrante, d’autant que l’individu en question n’a attendu que le lendemain de la restitution de son deux-roues pour recommencer son comportement dangereux sur la route.

Une démission pas acceptée

Face à ce constat, et alors qu’il a rappelé les investissements faits pour sécuriser sa commune, avec la police municipale ou la vidéoprotection, Pierre Griner a donc décidé de démissionner. «Il ne suffit pas déployer des moyens humains et technologiques pour appréhender les jeunes qui font du rodéo si derrière il n’y a pas de relais, au niveau de la justice, en termes de sanction. On a le sentiment de ne servir à rien», s’est-il justifié.

Sa démission ne semble pas devoir être acceptée par les services de l’Etat, a-t-il expliqué, puisque le préfet de Valenciennes, qui avait un mois pour se prononcer, ne lui a toujours pas répondu officiellement. Les autorités lui auraient même avancé qu’une telle situation ne pouvait pas justifier raisonnablement une démission.