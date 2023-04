Retraites : la loi a-t-elle vraiment été promulguée dans la nuit ?

Les oppositions tirent à boulets rouges sur Emmanuel Macron qui aurait, selon elles, promulgué la réforme des retraites en pleine nuit vendredi. Il s'agit en réalité d'une confusion entre promulgation et publication au journal officiel.

Ce serait le symbole d'un président qui méprise le peuple. Selon les oppositions, Emmanuel Macron aurait promulgué la très impopulaire réforme des retraites dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 avril, après la décision du Conseil Constitutionnel de valider l'essentiel du projet gouvernemental.

«La promulgation de la réforme des retraites à 3h28 du matin en dit long sur la fébrilité du président», a taclé le secrétaire général du PS Olivier Faure sur Twitter. «Macron a voulu intimider toute la France dans la nuit. Voleur de vie !», a dénoncé de son côté le leader LFI Jean-Luc Mélenchon.

La promulgation de la #RéformeDesRetraites à 3h28 du matin en dit long sur la fébrilité du président.





Nous avons maintenant un immense espoir à lever pour éviter que le chaos l’emporte. Cet espoir, c'est à la gauche et aux écologistes de l’incarner.#le69Inter pic.twitter.com/E5bGUqXuqm — Olivier Faure (@faureolivier) April 15, 2023

Une soi-disant promulgation nocturne qui a aussi agacé à l'extrême droite. «En choisissant de promulguer la loi injuste sur les retraites à 3h28 du matin, Emmanuel Macron commet une énième provocation contre les Français», a renchéri Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée.

En choisissant de promulguer la loi injuste sur les retraites à 3h28 du matin, Emmanuel Macron commet une énième provocation contre les Français. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 15, 2023

le journal officiel est toujours publié la nuit

Les partis d'opposition font en réalité une confusion entre la promulgation de la loi par le président de la République (qui appose sa signature pour rendre la réforme applicable) et la publication du texte au Journal Officiel, qui répertorie les textes législatifs et réglementaires de la République française.

En effet, le «journal officiel de la République française» (JORF) est publié la nuit. «L’usage, les obligations politiques et juridiques ont conduit à une parution matinale du JORF (en moyenne entre 2h et 7h) mais la sortie de celui-ci ne connaît pas d'horaire officiel défini», indique la Direction de l'information légale et administrative.

Cela ne signifie pas en revanche que le texte a été promulgué la nuit. Selon le journal officiel lui-même, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 comprenant la réforme des retraites a été faite «le 14 avril 2023», soit le vendredi.

Emmanuel Macron a donc signé le texte entre 17h30, heure de la décision du Conseil constitutionnel, et minuit. Dès lors, d'où vient l'horaire de «3h28» relayé par les oppositions ? Il s'agit en réalité de l'heure à laquelle l'Agence France-Presse a annoncé dans une dépêche la promulgation du texte. Pour rappel, selon la loi, Emmanuel Macron avait jusqu'au 28 avril pour le faire.