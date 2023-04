«Z, retour sur une campagne inédite» : la course à l’Elysée d’Eric Zemmour diffusée ce mercredi soir sur CNEWS

Ce mercredi 19 avril, CNEWS diffuse «Z, retour sur une campagne inédite», un long format retraçant la course à l’Elysée d’Eric Zemmour lors de l’élection présidentielle de 2022. Une expérience décortiquée par de nombreux observateurs politiques.

Revivre un épisode marquant de l’élection présidentielle de 2022. C’est ce que propose CNEWS ce mercredi 19 avril, dès 21h, en diffusant «Z, retour sur une campagne inédite».

Ce long format, réalisé par Louis Morin, revient sur les grands moments de la campagne d’Eric Zemmour, passé d’éditorialiste à candidat crédité jusqu’à 19% d’intentions de vote, avant de finir par rassembler 7% des électeurs le soir du premier tour.

De nombreux observateurs politiques tenteront d’expliquer pourquoi la candidature d’Eric Zemmour, pourtant prometteuse selon les enquêtes d'opinions, ne s’est pas concrétisée. Des analyses aussi bien apportées par des proches et collègues de président de Reconquête, tels qu’Eric Naulleau et Christine Kelly, que par des journalistes et spécialistes comme Gaspard Gantzer, Olivier Dartigolles ou encore Franz-Olivier Giesbert.

Ce film évoquera aussi l’avenir politique d’Eric Zemmour, qui est également revenu sur sa campagne dans son livre «Je n’ai pas dit mon dernier mot».