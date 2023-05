Immigration : le gouvernement finalement favorable à un projet de loi en juillet

Alors que l’idée avait été repoussée à l’automne, le gouvernement voudrait finalement travailler sur un projet de loi sur l’immigration en juillet, a appris l’AFP auprès de l’entourage d’Elisabeth Borne.

Un nouveau changement d’avis. Selon une source proche de l’entourage d’Elisabeth Borne, le gouvernement pourrait finalement soumettre un projet de loi sur l’immigration en juillet prochain. La Première ministre a demandé au ministre de l'Intérieur de relancer «des concertations» en ce sens.

Pour rappel, en dévoilant sa feuille de route, la cheffe du gouvernement avait indiqué repousser la présentation de ce projet à l’automne, en raison d’une «absence de majorité». Cependant, ce dossier semble être une priorité pour Emmanuel Macron qui, selon nos confrères du Figaro, a chargé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin de mener des consultations pendant un mois «pour proposer une stratégie permettant de faire adopter des mesures efficaces et pouvant rassembler la majorité présidentielle».

Le ministre de l'Intérieur avait déjà présenté un texte, et son examen était initialement prévu fin mars au Sénat. Mais le président Emmanuel Macron avait d'abord annoncé son report et assuré qu'il serait découpé en plusieurs textes, avant de revenir sur ses propos en plaidant pour une grande loi en «un seul texte», «efficace et juste».

Des Républicains au cœur du sujet

La mise en place d’un projet de loi sur l’immigration semble être l’actuel cheval de bataille des Républicains. L’annonce d’Elisabeth Borne de repousser sa présentation avait d’ailleurs suscité l’indignation des cadres du parti.

Les députés Aurélien Pradié et Pierre-Henri Dumont avaient même, dans une tribune au JDD, proposé un référendum d’initiative partagée pour «mettre en place une immigration de travail choisie et surqualifiée».

De son côté, le président des LR Eric Ciotti avait estimé que le droit national devait «primer» en matière migratoire, avant d’annoncer que des parlementaires de son parti préparaient deux propositions de loi pour l’été.