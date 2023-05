Mariages : 300 à 400 euros d'amende pour tout retard dans cette commune

La ville de Roanne (Loire) a pris une décision radicale concernant les incivilités lors des cérémonies de mariage en mettant en place des amendes de plusieurs centaines d'euros.

Le nombre d'incivilités lors des cérémonies de mariage semble augmenter, alors le Conseil municipal de Roanne, dans la Loire, a décidé le 4 mai de voter des dispositifs contre ces incivilités.

En cas de retards de plus de quinze minutes, les mariés devront payer une amende de 300 euros et une amende de 400 euros pour l'annulation sans prévention. Ces amendes auraient pour but d'être dissuasives et préventives.

Il existe déjà des tarifs pour les nettoyages et les dégradations, mais les retards posent un véritable problème selon le maire Yves Nicolin, «Des mariages sont célébrés toutes les demi-heures. Il est de moins en moins rare de voir des retards s’accumuler pour des retards sérieux. Ces retards débordent sur le mariage suivant. Quand ça dépasse le quart d’heure, ça devient inconvenant », énumère le maire au journal, l'Actu.

Ce n'est pas la première mairie qui prend des dispositions pour contrôler les mariages. Après la troisième cérémonie de mariage qui a provoqué des incivilités, la ville de Poissy a aussi eu recours aux amendes.

Dorénavant, la mairie de la ville des Yvelines a instauré des nouvelles règles, les invités seront limités à 50 personnes, deux policiers municipaux équipés de caméras portatives seront présents, et une caution de 1.000 euros à verser par les futurs mariés. Une somme correspondant à 500 euros en cas de dégradation, 400 euros pour un retard au-delà de trente minutes et 100 euros de frais de ménage.