Pénurie de médicaments : François Braun réclame une politique européenne

La pénurie de certains médicaments nécessite une réponse européenne, en complément d'une politique nationale, a estimé le ministre de la Santé François Braun ce mercredi sur CNEWS.

Pour apporter une solution aux pénuries de médicaments, dont nombre d'acteurs alertent, la France préconise l'union. «A un moment donné, il faut avoir une politique française de souveraineté (...), mais aussi une politique européenne», a fait savoir le ministre de la Santé François Braun, dans la matinale de CNEWS, ce mercredi.

Des déclarations qui vont finalement dans le sens du soutien affiché par la France, avec 18 autres pays de l'Union européenne, à une proposition émise par la Belgique sur une loi européenne consacré au sujet.

L'hypothétique texte pourrait reprendre un certain nombre d'éléments de la vaste réflexion menée conjointement par François Braun et ses homologues de l'Union européenne, pour faire face à cette problématique bien connue des autorités de santé.

Différentes pistes à l'étude

Les solutions préconisées par les ministres de la Santé européens sont multiples et variées. Parmi elles, «plus de transparence exigée des laboratoires pharmaceutiques sur leur production, une solidarité européenne quand quelqu'un a des stocks et peut aider ceux qui n'en ont pas, et l'élaboration d'une liste européenne de ces médicaments essentiels, pour que l'on garantisse leur production pour nous en France mais aussi en Europe», dévoile l'ex-président de SAMU-Urgences de France.

En France, chacun a en tête les récentes tensions qui ont pesé ces derniers mois sur les stocks de plusieurs médicaments, dont le Doliprane ou certains antibiotiques, comme l'amoxicilline, largement prescrite aux enfants, un temps en rupture.

Dernièrement, des pédiatres européens ont une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme après avoir constaté une nouvelle pénurie de médicaments destinée aux enfants.