Football amateur : des arbitres en grève pour dénoncer les violences à leur égard

Plusieurs arbitres de football amateur du district parisien ont décidé de se mettre en grève pour dénoncer les violences commises à leur égard.

Les terrains parisiens privés d’hommes au sifflet. Ce week-end, des arbitres de football amateur vont se mettre en grève afin de lutter contre les actes violents qu’ils subissent de plus en plus lors des matchs.

Crachats, coups de poings, coups de pieds… les arbitres sont en effet régulièrement pris à partie lors des matchs. Une situation qui ne peut plus durer.

Depuis le mois de septembre, dix agressions physiques ont été recensées par la Commission départementale de l’arbitrage.

Néanmoins, d’autres cas sont régulièrement dénoncés auprès du district parisien, chargé d’organiser les compétitions.

Des plaintes qui ne seraient pas bien traitées

Selon la Commission, ces plaintes ne sont pas correctement traitées : «Quand je reçois les rapports, on me dit que ce n’est pas la même version que le club. Les clubs sont plus écoutés que les arbitres qui sont sur le terrain» a témoigné Abdel Boudjedir, président de la Commission des arbitres du 75.

«Le manque de visibilité fait que les protagonistes se permettent de manquer de respect» affirme quant à lui Rubben Carole, arbitre amateur. Un constat qui est fait «dans toutes les catégories».

Face à cette grève, le district parisien a fait appel au district du Val-d’Oise pour venir prêter main forte sur le terrain, par crainte que le manque d’arbitres puisse venir perturber des matchs déjà sous haute tension en raison des enjeux de fin de saison.