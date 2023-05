Sécheresse : ces 8 régions où les nappes phréatiques sont remplies

Après une longue sécheresse, les sols sont enfin abreuvés par des pluies qui durent depuis plusieurs jours et qui sont bien supérieures aux moyennes de saison. Ainsi, plusieurs régions voient leurs nappes phréatiques bien remplies.

On ne l’attendait plus. Après de longs mois de sécheresse alarmante, la pluie a fait son retour en abondance dans de nombreuses parties du territoire français, et ce depuis plusieurs jours.

Mis à part les territoires autour de la Méditerranée, Météo-France observe un niveau d’humidité des sols satisfaisant sur tout le pays.

Ces pluies, aussi copieuses soient-elles, ne parviennent pas nécessairement à recharger les sols en profondeur, car l’essentiel de sa quantité sera repris par la végétation. Ainsi, seuls 10% à 20% des eaux de pluie servent à remplir les nappes phréatiques.

Toutefois, Info Sécheresse a recensé huit régions, dont les départements se contentent parfaitement de cette quantité pour remplir leurs sous-sols.

La Nouvelle-Aquitaine

Les nappes phréatiques sont remplies dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Charente-Maritime, la Charente, et les Deux-Sèvres.

Le Pays de la Loire

La Vendée, la Loire-Atlantique, et la Mayenne peuvent compter sur leurs nappes phréatiques remplies.

L’Île-de-France

En région parisienne, l'Essonne est le département dont les sous-sols sont les plus remplis.

La Bretagne

La Bretagne est la région qui compte le plus de départements avec des nappes phréatiques remplies, parmi lesquels on retrouve l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Côtes d’Armor, et le Finistère.

«La Bretagne a des nappes de petite taille. Comme il y a eu des pluies abondantes en mars et avril, ça a suffi pour bien les reremplir», avait expliqué Patrick Lachassagne, hydrogéologue et directeur en hydrosciences à Montpellier, à TF1.

La Normandie

La Manche, le Calvados et la Seine-Marirtime ont rempli leurs nappes phréatiques.

Les Hauts-de-France

Dans la région du nord de la France, la Somme a rempli ses sous-sols.

Le Grand-Est

Dans la région du Grand-Est, plusieurs départements ont également vu leurs nappes phréatiques se remplir, comme le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, et les Ardennes. Pour cet été, les agriculteurs de la Moselle pourront utiliser l'eau des rivières, sans toucher à celles des nappes phréatiques.

La Bourgogne-Franche-Comté

Dans la région bourguignonne, le département de la Côte-d'Or a les sous-sols bien remplis après la sécheresse.