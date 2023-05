HHC : le ministre de la Santé François Braun se prononce en faveur d'une interdiction

Le ministre de la Santé François Braun s’est exprimé lundi 15 mai sur l’usage du HHC, un dérivé du cannabis vendu légalement mais qui inquiète de plus en plus les autorités sanitaires, et a plaidé pour une prochaine interdiction.

Ce ne pourrait être qu'une question de temps. Le HHC, produit de synthèse dérivé du THC, substance psychoactive du cannabis, est vendu en toute légalité en France. Une vente «anormale», a estimé François Braun ce lundi sur franceinfo, qui vise une interdiction dans les toutes prochaines semaines.

Le HHC, abréviation de hexahydrocannabinol, est obtenu après une réaction chimique d’hydrogénation des molécules cannabinoïdes et reste très similaire au THC contenu dans le cannabis, dont la vente est pourtant illégale en France.

Le HCC, lui, est pourtant aujourd'hui de plus en plus commercialisé, que ce soit sur Internet ou dans des boutiques spécialisées ayant pignon sur rue. Ses effets ne sont pas encore très connus mais selon les addictologues, ils pourraient chez certaines personnes être similaires à ceux obtenus avec le THC.

Et c'est précisément cette similarité qui inquiète le ministre de la Santé : «Les commerces profitent d'une faille (...) de classification» a ainsi expliqué François Braun sur Franceinfo.

«Il y a un trou dans la raquette qu'il faut combler rapidement pour ne plus avoir cette vente libre qui est tout à fait anormale» a-t-il encore asséné.

Face à la consommation en hausse du HHC et les conséquences que cela peut engendrer, François Braun espère donc une interdiction de vente rapide de ce produit. Pour le ministre, ce ne serait d'ailleurs «qu'une affaire de quelques semaines».