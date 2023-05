Schizophrénie : le cannabis en cause dans 30% des cas chez les hommes âgés de 21 à 30 ans, selon une étude

Une étude danoise publiée le 3 mai dernier stipule que 30% des cas de schizophrénie chez les jeunes hommes âgés entre 21 et 30 ans seraient liés à une consommation de cannabis.

Un risque de plus lié à la consommation de cannabis. Selon une importante étude danoise publiée dans la revue Psychological Medicine, la consommation de ce stupéfiant favorise le déclenchement de la schizophrénie et ce, dans 30% des cas chez les jeunes hommes.

Cette étude a été menée par des scientifiques des services de santé mentale du Danemark et du National Insitute on Drug Abuse (NIDA). S’ils n’ont pas de preuves irréfutables pour confirmer leurs propos, ce n’est pas la première étude qui fait le lien entre cette pathologie psychologique et la consommation de cannabis.

Néanmoins, pour obtenir leurs résulats, les scientifiques ont examiné près de 7 millions de personnes âgées de 16 à 49 ans entre 1972 et 2021. Il s’agit donc de la plus vaste enquête menée sur ce sujet.

Une proportion bien moindre chez les femmes

De plus, ce pourcentage varie en fonction du genre et de l’âge. Par exemple, pour les femmes âgées de 16 à 49 ans, la proportion diminue à 4% des cas.

Elle diminue également lorsque cela concerne les hommes entre 16 et 49 ans puisque cela passe à 15%.

Carsten Hjorthoj, l’un des auteurs de l’étude, a expliqué : «Nous avons constaté que la proportion de cas de schizophrénie attribuables à un trouble lié à la consommation de cannabis, et ceux qui auraient pu être évités, était beaucoup plus élevée chez les hommes que chez les femmes et, en particulier, chez les hommes plus jeunes chez qui le cerveau est encore en cours de maturation».

Les scientifiques de l’étude affirment qu’il s’agit d’un «problème de santé publique majeur» et que cela nécessite une «action urgente».