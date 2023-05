Pont de l’Ascension : mercredi rouge, dimanche noir… Voici toutes les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

De nombreux Français comptent profiter du long week-end de l’Ascension pour partir en famille ou entre amis. Les routes risquent d’être particulièrement chargées en cette fin de semaine, et ce dès ce mercredi 17 mai.

Le jeudi 18 mai étant férié, de nombreux Français vont pouvoir profiter d’un long week-end de quatre jours en raison de l'Ascension en faisant le pont. L’occasion, par exemple, pour les familles de partir au grand air, qui seront cependant très certainement coincées dans les embouteillages.

La journée de mercredi s’annonce ainsi déjà rouge sur tout le territoire, selon Bison futé, dans le sens des départs, ainsi que celle de demain, jeudi 18 mai.

«Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile. Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables», a indiqué le service de prévision du trafic.

© Capture d'écran Bison futé

Le trafic sera particulièrement dense dans l’après-midi ce mercredi et dans la matinée de jeudi. Pendant le long week-end, vendredi et samedi, l’ensemble de l’Hexagone est classé vert, sans difficulté notable de circulation, ni dans le sens des départs ni dans celui des arrivées.

© Capture d'écran Bison futé

En revanche, c’est dimanche que les choses vont nettement se compliquer. Selon Bison Futé, la circulation sera extrêmement difficile (classée en noir) dans toute la France, dans le sens des retours. «De manière générale, les retours vers les grandes agglomérations généreront des bouchons et des ralentissements sur tous les grands axes du pays. Les difficultés les plus importantes sont attendues sur l’A6, l’A7, l’A9, l’A10, l’A11, l’A13 et sur la N165. Elles seront présentes dès la fin de matinée et perdureront jusque très tard dans la soirée, particulièrement en Île-de-France», a encore détaillé le Centre national d'information routière.