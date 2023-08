Bison futé : vers un nouveau week-end compliqué sur les routes, dans le sens des retours

Pour ce troisième week-end d'août, la circulation s'annonce une nouvelle fois difficile sur les routes de l'Hexagone et plus particulièrement dans le sens des retours.

A compter de ce vendredi 18 août et jusqu'au lundi suivant, le 21 août, il va encore y avoir du monde sur les routes. La rentrée approchant, il va donc falloir s'armer de patience et, surtout, dans le sens des retours. Les axes de circulation du pays les plus chargés seront ceux du sud pour remonter vers le nord.

les prévisions de bison futé pour vendredi

Le trafic sera dense au le sens des retours dès ce vendredi. La journée est classée orange pour l'ensemble du pays et même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur l'arc méditerranéen.

© Bison Futé

Sont notamment concernées les autoroutes A6 et A10, entre le milieu de l'après-midi et la soirée. Du côté des départs, pas de difficulté particulière en prévision, la journée étant classée verte dans tout le pays.

les prévisions pour samedi

Une circulation compliquée est à prévoir à l'échelle nationale dans le sens des départs, plus précisément sur les autoroutes A7, A9, et A61. En Île-de-France, les routes connaîtront du monde dès le matin en direction des autoroutes A6 et A10. Les difficultés se feront ressentir tout au long de la journée en France.

© Bison Futé

Côté retours, la journée est classée rouge pour l'ensemble du territoire. Les axes les plus affectés seront l'autoroute A7, A9, A10 ainsi que la N165.

les prévisions pour dimanche

Concernant les retours, la situation sera encore difficile en France dimanche, journée principalement classée orange et rouge (très difficile) en Auvergne-Rhône-Alpes.

© Bison Futé

Les autoroutes A7, A9 et A10 connaîtront d'importantes complications. La circulation en Île-de-France sera aussi fortement impactée.

les prévisions pour lundi

Dans la continuité de la journée de dimanche, les retours resteront difficiles lundi avec toutefois une légère amélioration sur les axes autour de l'Auvergne-Rhône-Alpes.

© Bison Futé

En Île-de-France, des complications pourraient survenir sur les trajets domicile-travail, selon les secteurs.