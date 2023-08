Vacances d'été : un week-end du 15 août chargé sur les routes, prévient Bison Futé

Alors que la journée fériée du mardi 15 août est l'occasion pour beaucoup de Français de bénéficier d'un week-end prolongé, cette fin de semaine sera chargée sur les principaux axes routiers. D’après Bison Futé, la circulation dans tout l’Hexagone sera ainsi difficile dans le sens des départs dès ce vendredi et très difficile samedi.

Il faudra de nouveau faire preuve de patience pour les automobilistes et cela dès ce vendredi. Traditionnellement chargé, le week-end du 15 août célébrant l’Assomption sera en effet une nouvelle fois marqué par un fort trafic routier sur l’ensemble du territoire français.

Les prévisions de Bison Futé pour vendredi

Selon les prévisions de Bison Futé, la circulation sera difficile (classée orange) dans toute la France dans le sens des départs ce vendredi. Il en sera de même dans le sens des retours, à l’exception de l’arc méditerranéen marqué par une circulation attendue comme étant très difficile, la zone étant classée rouge.

© Bison Futé

Pour les automobilistes désireux de partir en vacances ce vendredi, le centre national d'information routière conseille ainsi de traverser l’Ile-de-France et les grandes métropoles avant 12h. Il recommande aussi d’éviter l’autoroute A7 reliant Lyon à Marseille entre 12h et 23h, d’éviter l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne de 14h à 21h et d’éviter l’autoroute A9 menant à l’Espagne entre 17h et 20h.

Dans le sens des retours, Bison Futé déconseille de circuler sur l’autoroute A31 entre le Luxembourg et Nancy de 12h à 18h, de rouler sur l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon de 13h à minuit et d’emprunter le tunnel du Mont-Blanc vers la France de 11h à minuit. Enfin, l'organisme recommande de traverser l’Ile-de-France avant 14h.

Les prévisions de Bison Futé pour samedi

Bison Futé prévoit une circulation très difficile (classée rouge) dans tout l’Hexagone dans le sens des départs ce samedi. Pour les retours, seul le quart nord-ouest du pays sera en alerte rouge alors que le reste du territoire sera concerné par une circulation difficile sur les grands axes routiers.

© Bison Futé

Dans le sens des départs, Bison Futé recommande aux voyageurs de traverser l’Ile-de-France avant 7h. Il conseille également aux usagers de la route d’éviter d’emprunter les autoroutes A7, A9, A10, A11, A61, A71 et A75, particulièrement chargées du matin au soir ce samedi. L’organisme déconseille aussi de rouler sur l’autoroute A9 entre Montpellier et l’Espagne de 9h à 18h.

Concernant les retours, Bison Futé conseille de traverser l’Ile-de-France avant 14h ce samedi. Il alerte aussi sur des autoroutes surchargées, comme l’A7 entre Marseille et Lyon de 11h à minuit et l’A10 entre Bordeaux et Poitiers de 13h à 22h. L’organisme déconseille enfin d’emprunter le tunnel du Mont-Blanc pour rejoindre la France entre 9h et minuit.

Les prévisions de Bison Futé pour dimanche

Pour ce dimanche, la circulation prévue par Bison Futé pour toute la France sera habituelle, à l’exception du quart sud-est concerné par une circulation difficile, dans le sens des départs comme des retours.

© Bison Futé

Pour les départs prévus ce dimanche, l’organisme conseille de traverser l’Ile-de-France avant 9h et d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 10h et 19h.

Dans le sens des retours, il préconise de rejoindre l’Ile-de-France avant 12h, d’éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 21h et de ne pas emprunter le tunnel du Mont-Blanc pour se rendre en France entre 9h et minuit.