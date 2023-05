Piscines, voitures, arrosage : tout savoir sur les restrictions prévues dans le nouveau guide sécheresse

Alors que l’été 2022 a été marqué par une sécheresse prolongée, les perspectives pour 2023 sont suivies avec attention. Un plan d’action pour la gestion de l’eau a été présenté par Emmanuel Macron, et un guide sécheresse comprenant 10 mesures de restriction a été établi.

Face au risque «très élevé» de sécheresse sur l'ensemble du territoire français, le ministère de la Transition écologique a mis à jour, ce mercredi, les consignes nationales détaillées de son guide sécheresse, dont une première version avait été publiée en juin 2021. A chacun des quatre niveaux d’alerte (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise), des mesures minimales doivent être prises. «C’est un socle de restrictions qui peut systématiquement être durci en fonction de la situation locale», a indiqué Christophe Béchu.

Plus globalement, ce guide national vise à assurer «le respect des équilibres naturels, des usages prioritaires de santé, sécurité civile et d’approvisionnement en eau potable tout en conciliant les usages sur les territoires», précise le ministère. Il vient notamment «préciser les modalités de concertation et de gouvernance au niveau local en matière de gestion de la sécheresse, les conditions de déclenchement des mesures de restriction ainsi que le contenu des mesures minimales à prendre en fonction du niveau de restriction».

Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées

Interdit aux niveaux alerte, alerte renforcée et crise, sauf si réalisé par une collectivité ou un professionnel.

Lavage des véhicules chez soi et chez un professionnel

Interdit à la maison au niveau alerte ; interdit en station lavage au niveau crise ; autorisé seulement sur les pistes économes en eau aux niveaux intermédiaires.

Remplissage et vidange des piscines privées

Premiers remplissages et remises à niveau autorisés jusqu’au niveau alerte renforcée, interdits au-delà.

Piscines ouvertes au public

Aux niveaux alerte renforcée et crise : le remplissage et la vidange sont interdits.

Arrosage des golfs

Interdiction de 8h à 20h et réduction des volumes de 15 à 30% en alerte ; interdiction totale (sauf greens et départs) et réduction des volumes de 60% en alerte renforcée ; interdiction totale (sauf greens) et réduction des volumes de 80% en crise.

Arrosage des terrains de sport et des hippodromes

Interdits de 11h à 18h aux niveaux alerte et alerte renforcée, interdits au-delà, sauf pour les terrains à enjeu national ou international, sous certaines conditions.

Arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts

Interdit de 11h à 18h en alerte, interdiction totale au-delà (sauf pour les arbustes plantés récemment) que ce soit pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités.

Remplissage des plans d'eau

Interdit dès le niveau alerte, sauf autorisation par le service de la police de l’eau pour usage commercial.

Arrosage des jardins potagers

Interdit entre 11h et 18h en alerte, entre 9h et 20h au-delà.

Irrigation des cultures

Aspersion interdite entre 11h et 18h en alerte, 9h et 20h en alerte renforcée, et totalement interdite en crise. Goutte-à-goutte autorisé jusqu’au niveau crise.

Des contrôles renforcés

En passant en niveau «crise», certaines communes de ces zones risquent d’être frappées par la restriction la plus forte, celle d’une interdiction de consommer l’eau potable. A ce jour, «2.000 communes sont recensées comme étant fragiles sur ce sujet», alerte Christophe Béchu. Dans la situation actuelle, «il y aura forcément des dizaines ou même des centaines de communes qui devront être alimentées en eau potable par citernes ou par bouteilles plastiques», précise le ministre.

Pour faire respecter ces règles, le ministère de la Transition écologique a annoncé la mobilisation d'une part des 3.000 agents de l'Office français de la biodiversité (OFB), et notamment de ses 1.700 inspecteurs de l’environnement, qui seront chargés de faire la police. «13.000 contrôles ont été réalisés l’an dernier, et 1.000 sanctions prises», détaille Christophe Béchu.

68% des niveaux des nappes restent sous les normales

Pour rappel, après une période de recharge courte et peu intense durant l’automne et l’hiver 2022-2023, les précipitations de mars et d’avril ont engendré des épisodes de recharge des nappes. Les pluies, dans la moitié nord du pays, ont surtout amélioré l’humidité des sols, réduisant les besoins d’irrigation de l’agriculture. La situation s’est ainsi améliorée sur les nappes du Massif armoricain, du littoral de la Manche et du Grand-Est.

Toutefois, ailleurs, les pluies ont eu peu d’impact sur les tendances et l’état des nappes. La situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays : 68% des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles en avril (75% en mars 2023) avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas.