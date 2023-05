Les panneaux solaires sont-ils réellement rentables ?

Les panneaux solaires peuvent représenter un investissement qui peut s'avérer très coûteux. Mais ils seraient tout de même rentables selon Engie, et ce partout en France.

C'est un investissement qui nécessite une réflexion approfondie. Le but des panneaux solaires est de réaliser des économies sur la facture d'électricité tout en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique.

Selon Engie, en France, toute installation de panneaux solaires est rentable, que ce soit dans le nord ou dans le sud, de la Bretagne à Marseille. Le calcul de la rentabilité pencherait en leur faveur.

trois choix possibles

Dès que les panneaux solaires produisent de l'électricité, trois choix sont possibles. Vous pouvez choisir l'autoconsommation, qui consiste à produire et consommer toute l'énergie solaire produite. Il est également possible de vendre toute l'énergie produite. Ou enfin de n'en vendre qu'une partie, c'est-à-dire consommer l'électricité produite et vendre l'excédent à EDF.

Selon le site d'Engie, le tarif d'achat est déterminé par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) et dépend de la puissance installée. Pour le premier trimestre 2023, c'est-à-dire du 1er février au 30 avril 2023, le tarif d'achat en autoconsommation avec vente de surplus est de 0,1313 euro par kWh pour les installations d'une puissance totale inférieure ou égale à 9 kWc. Il est également de 0,1313 euro par kWh pour les installations d'une puissance totale inférieure ou égale à 100 kWc.

Des aides pour l'achat de panneaux solaires ?

L'État propose plusieurs aides qui sont calculées en fonction de la puissance de production installée. Parmi ces aides, on peut citer l'obligation d'Achat EDF, la Prime à l'autoconsommation photovoltaïque, la TVA réduite pour les installations photovoltaïques, l'Eco-PTZ (Éco-prêt à taux zéro) et MaPrimeRénov'.

la réelle rentabilité des panneaux solaires

Pour calculer la rentabilité, il faut prendre en compte le coût de l'installation, qui comprend l'achat des panneaux et leur mise en place. Par exemple, pour l'installation de 3 kWc il faut prévoir un coût de 8.000 euros. Ensuite, on déduit le montant des aides qui vous seront versées, estimé à 1 500 euros dans le cadre d'un projet d'autoconsommation. Ainsi, l'investissement total s'élève à 6.500 euros.

Pour connaître la rentabilité des panneaux solaires, il faut prendre en compte les revenus générés par la production. Le calcul à effectuer est le suivant : Puissance produite sur une année X Prix du kWh EDF (Obligation d'Achat solaire en vente totale) = revenus de votre installation solaire. Par exemple, si vous produisez 1.000 kWh par an avec une installation photovoltaïque inférieure ou égale à 3 kWc en revente totale, soit 131,3 euros de revenus.

Il est possible de calculer les coûts en utilisant le site de l'association BDPV, qui intègre votre adresse, l'inclinaison du toit et de nombreux autres facteurs pour une estimation simplifiée de la rentabilité. Il est également important de prendre en compte l'entretien des panneaux solaires. Si les panneaux sont bien entretenus, ils produiront de 7 % à 15 %, voire plus, d'énergie supplémentaire par rapport à une installation qui n'est pas entretenue.