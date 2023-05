Marine Le Pen : «les policiers sont désarmés moralement»

«Les policiers sont désarmés moralement», a estimé ce jeudi sur CNEWS Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.

Interrogée jeudi matin sur CNEWS, à propos de la mort des trois jeunes policiers de Roubaix et de la violence générale à laquelle les forces de l’ordre sont confrontées au quotidien, Marine Le Pen a estimé que les agents ne sont pas soutenus par Emmanuel Macron. «Il y a un sentiment de démoralisation» chez les policiers, a-t-elle estimé.

Elle a rappelé que le président de la République n’avait d’ailleurs pas hésité à parler de «violences policières» (comme candidat à la présidentielle en 2017 puis une fois élu, en 2020, ndlr), ce qui a contribué, selon elle, à les «désarmer moralement».

Protection de la loi, légitime défense, laxisme judiciaire

«On peut leur donner du matériel, mais si on les désarme moralement, on ne règle pas le problème», a estimé la présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national. Elle a pointé que la faiblesse des salaires, par rapport aux risques encourus et au manque de considération pour la fonction de la part de l’Etat conduit à la démission de milliers de policiers.

Marine Le Pen a ainsi demandé à mettre une série de mesures pour les protéger, comme «le renforcement des peines pour les atteintes aux policiers et fonctionnaires de santé», «la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre», ou encore «s’attaquer au laxisme de la justice».

D’après elle, ce dernier point est «ce qui les rend fous». «Ils ont le sentiment de faire leur travail, d’arrêter les gens qu’il faut, de faire leurs enquêtes, mais ils les revoient le lendemain matin en sortant du commissariat». Elle a martelé que les policiers ont besoin d’un soutien politique, qui permettrait à ce que la justice suive les actions qu’ils mènent et qu’ils ne soient plus les premières victimes de «l’impunité envers les délinquants et les criminels».