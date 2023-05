Enlèvement d'Eya : ce que l'on sait sur le profil du père de la fillette de 10 ans

Malgré la levée de l'alerte enlèvement, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver la petite Eya, âgée de 10 ans, vraisemblablement enlevée par son père dans la commune de Fontaine (Isère). Voici tout ce que l'on sait sur son profil.

Les enquêteurs craignent que le père de la petite fille ne quitte rapidement le territoire national. Eya, une petite fille de 10 ans, n'a toujours pas été retrouvée malgré une alerte enlèvement diffusée depuis hier, et qui a pris fin ce vendredi, a-t-on appris autour de 9h30 à la suite d'une décision du parquet de Grenoble.

Dans ce message, le profil de Khaled Sassi, le père de l'enfant a été précisément détaillé. «C'est un homme de 53 ans, de forte corpulence, mesurant 1,80 mètre. Il a des yeux marrons, présente des cheveux rasés et porte un sweat marron/beige à capuche et un pantalon de survêtement».

Selon une information de source policière à CNEWS, cet individu possède la double nationalité tunisienne et suédoise, et serait déjà à l'étranger en présence de sa fille et d'un probable complice. Les deux destinations possibles sont la Suède et la Tunisie. L'état-major de la Direction centrale de la police judiciaire a précisé que Khaled Sassi serait susceptible de circuler à bord «d’un véhicule Peugeot 306, grise, immatriculé AD-663-TF ou d'une Renault Clio, présentant l'immatriculation suivante : FZ-176-XC».

La police judiciaire chargée de l’enquête a reçu environ 70 messages dont certains sont encore en cours d’exploitation, selon le parquet de Grenoble.

Les services de police européens et les magistrats de liaison français, «sont en poste dans les pays dans lesquels le père est susceptible de se rendre sont en alerte». Une information judiciaire sera ouverte dans la journée afin d’obtenir la délivrance de mandats d’arrêt a annoncé Eric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble ce vendredi.