Week-end de la Pentecôte : quel trafic sur les routes de France ?

Un dernier week-end prolongé chargé avant les vacances d’été. Pour ce long week-end de la Pentecôte, Bison Futé prévoit une circulation très difficile dans le sens des départs ce vendredi 26 mai dans toute l’Hexagone.

«En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur le Boulevard Périphérique et l’A86 dès la fin de la matinée. Dans l’après-midi, les difficultés de circulation seront renforcées par les flux des trajets travail-domicile jusque tard dans la soirée. La circulation devrait être également très chargée sur l’A7 et le long de l’Arc méditerranéen», précise le Centre national d'information routière.

Dans le sens des retours, la journée de vendredi est classée «orange» sur le plan national, avec de nombreuses difficultés attendues sur les axes allant de l’Italie à Orange.

Ce samedi, la circulation sera difficile dans le sens des départs au niveau national, en particulier sur les autoroutes A7, A8 et A10.

«En Île-de-France, la circulation sera dense dès le début de la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur l’A86 et le boulevard périphérique. L’autoroute A13 devrait également enregistrer des difficultés entre le milieu de la matinée et la fin de l’après-midi», détaille Bison Futé.

Ce lundi, le trafic routier sera difficile dans le quart nord-ouest du pays en ce qui concerne le sens des retours.

«La circulation sera dense dès le début de l’après-midi en direction de l’Île-de-France. Les retours s’étaleront d’une manière générale entre le milieu de la matinée et le début de soirée. Les autoroutes A10, A13 et A7 devraient connaître des difficultés importantes en milieu d’après-midi», communique Bison Futé.