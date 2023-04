Week-end prolongé du 1er mai : Bison futé prévoit du rouge dès ce vendredi sur les routes d'Ile-de-France

En ce week-end prolongé du 1er mai, Bison Futé prévoit du rouge dès vendredi sur les routes d'Ile-de-France, dans le sens des départs.

Les Franciliens envisagent de partir en ce week-end prolongé, qui coïncide avec la deuxième semaine des vacances scolaires dans la région. En conséquence, Bison Futé prévoit du rouge dès ce vendredi sur les routes d'Ile-de-France, dans le sens des départs. Ainsi, le Centre national d'information routière anticipe une «circulation très difficile», et conseille de quitter la région la plus peuplée de France avant 12h.

«Le trafic sera très dense en Ile-de-France dans le sens des départs. Les premiers ralentissements sont attendus pour la fin de matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur les axes convergeant vers ces autoroutes», précise le site gouvernemental.

Les difficultés se poursuivront également dans l'après-midi, notamment avec les retours «travail-domicile» et ce jusqu'en début de soirée, ajoute Bison Futé.

Concernant la journée de samedi, une «circulation difficile» est de nouveau attendue en Ile-de-France, toujours dans le sens des départs, et le lundi 1er mai, les conditions se dégraderont dans le sens des retour à compter «du début d’après-midi et pourraient se poursuivre jusque tard dans la soirée notamment sur les autoroutes A10, A6 et A13, surtout s’il y a eu beau temps», peut-on lire.

Ce lundi 1er mai sera surtout marqué par une mobilisation de grande ampleur lors de cette journée de fête du travail. Une note des renseignements a d'ailleurs évoqué une manifestation «historique», avec jusqu'à 100.000 personnes attendues dans la capitale.