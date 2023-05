Coassement des grenouilles : Brigitte Bardot conseille à «ces gros ploucs» de déménager

Le coassement des trois grenouilles installées dans le jardin de Colette, 92 ans, sont au coeur de tensions de voisinage à Frontenex, en Savoie. Les gendarmes sont même intervenus au domicile de la nonagénaire, le 27 avril dernier.

C'est un concert qui n'est pas au goût de tous. Des habitants de Frontenex, près d'Albertville en Savoie, se plaignent depuis plusieurs semaines de la nuisance sonore provoquée par le coassement de trois grenouilles, installées dans un petit bassin vieux de 40 ans, dans le jardin de Colette Ferry, 92 ans.

Sept voisins ont ainsi fait circuler une pétition à la mairie du village, dénonçant le bruit «infernal» des trois batraciens qui coassent «en permanence». A la suite de cette pétition, la nonagénaire a reçu la visite des forces de l'ordre, qui ont tenté de la convaincre de retirer les grenouilles du bassin.

Brigitte Bardot indignée

«La nuit, elles coassent constamment, à minuit, à cinq heures du matin, c'est pénible à force», déclare un voisin, cité par France Bleu, qui requiert l'anonymat. «La journée, ça ne me dérange pas, mais moi, je travaille, je me lève à six heures (...) je suis fatigué d'être réveillé constamment toute la nuit», proteste un autre.

L'affaire a suscité les ires de l'ancienne actrice et défenseuse des animaux Brigitte Bardot. «Je conseille à ces gros ploucs d'aller s'installer proche d'un aéroport ou d'une autoroute, afin de profiter du bruit des moteurs qui leur permettront de rêver et de dormir», a-t-elle lancé, citée par Le Dauphiné Libéré, ajoutant : «Les grenouilles sont encore la voix d'un monde rural décimé par le béton et la nuisance du fric».

Si Colette peut être gênée par le bruit des enfants qui jouent ou des chiens qui aboient, elle «met le télé, [...] ne les entend plus.» «Je ne leur dis rien», rétorque la doyenne, qui précise n'avoir jamais eu de problème avec ses voisins auparavant. Ces grenouilles sont, pour celle qui a perdu son mari il y a 20 ans, une «distraction».

Intervention d'un garde-pêche

Selon les gendarmes, un garde-pêche devrait intervenir pour évacuer les animaux bruyants, rapporte France Bleu. L'association de protection de la nature n'a pas manqué de réagir, envoyant un mail à la mairie de Frontenex pour un rappel de la loi.

«La destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle et le transport de ces animaux sont interdits», rappelant que «les grenouilles sont présentes dans les mares pendant la période de reproduction, qui a lieu entre février et août», ajoute la LPO.