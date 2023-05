Gérald Darmanin estime que la France n'est «pas encore» assez ferme pour expulser des «étrangers délinquants»

Dans une interview accordée au Parisien et parue ce samedi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a abordé le sujet de l'immigration. Une alliance avec Les Républicains sur ce dossier a été évoquée.

Sur le dossier immigration, Gérald Darmanin se dit prêt à «faire un pas» vers les Républicains. Le ministre de l'Intérieur a évoqué, dans une interview accordée au Parisien, le sujet de l'immigration, affirmant notamment que la France n'était «pas encore» assez ferme pour expulser des étrangers délinquants.

«Est-ce qu’on est assez exigeant avec les étrangers qui arrivent en France ? Non. A-t-on une capacité d’intégration suffisante ? Peut-être pas tout à fait. Est-on assez ferme pour expulser des étrangers délinquants ? Pas encore. Même si, dans la pratique, on a doublé en 2022 les expulsions des délinquants étrangers, la loi nous empêche d’aller plus loin. Sur ce point, on peut avancer avec les LR».

«Chiche, travaillons ensemble»

Au cours de cette interview, Gérald Darmanin a répondu aux responsables des Républicains (Éric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau), sur le projet de loi concernant l'immigration en déclarant : «Chiche, travaillons ensemble».

Pour rappel, le parti de droite est favorable à la possibilité d'organiser un référendum sur la politique migratoire et déposera, en juin prochain, deux propositions de loi : une proposition de loi ordinaire et une proposition de loi constitutionnelle.