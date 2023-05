Mariage pour tous : il y a dix ans, la première union homosexuelle était célébrée

Il y a dix ans, le 29 mai 2013, Vincent Autin et Bruno Boileau se sont dit «oui» à la mairie de Montpellier, célébrant le premier mariage homosexuel en France.

L'image de leur «baiser de l'hôtel de ville» a fait le tour du monde. Le 29 mai 2013, Vincent Autin et Bruno Boileau sont devenus les premiers mariés de même sexe en France. Une union historique rendue possible par la loi autorisant le mariage pour tous, promulguée quelques jours plus tôt, le 17 mai.

«Ce jour vous l'avez rêvé, et ce jour devient une réalité. Vincent, Bruno, nous allons, vous allez vivre un moment historique. Un moment historique pour notre pays, pour notre République», leur a dit à l'époque la maire PS Hélène Mandroux, en entamant la cérémonie réunissant quelque 500 invités, dont Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des femmes. C'était elle qui, le 27 septembre 2012, lors d'un passage à Montpellier, avait proposé à Vincent et Bruno d'être les premiers mariés homosexuels de France.

Promesse de campagne de François Hollande, la loi avait été adoptée malgré l'opposition farouche des milieux conservateurs et catholiques réunis sous la bannière de la «manif pour tous».

Un couple aujourd'hui séparé

Dix ans après, Vincent Autin estime «quasi impossible» un retour en arrière, même si les discriminations persistent. «Je serais tenté de dire que personne ne reviendra sur le mariage pour tous, que pour les jeunes, c'est quelque chose qui fait partie du décor, même si ce n'est pas toujours le cas pour les plus anciens et que l'on ne peut jamais jurer de rien», assure-t-il.

Après douze ans de vie commune et sept ans de mariage, Vincent et Bruno ont souhaité «prendre chacun une route différente» et ont «divorcé amicalement en novembre 2020», explique Vincent