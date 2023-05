Sondage : 66% des Français souhaitent que l’aide médicale d’Etat soit réservée aux seuls soins d’urgence pour les étrangers en situation irrégulière

Selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, 66% des Français veulent réduire l'aide médicale d'Etat (AME) destinée aux étrangers en situation irrégulière pour la restreindre aux seuls soins d'urgence.

L'aide médicale d'Etat sera-t-elle réformée ? Destiné aux étrangers en situation irrégulière, ce dispositif permettant de bénéficier d'un remboursement des soins médicaux est au cœur des débats sur la future loi immigration du gouvernement.

Selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mercredi 31 mai, 66% des Français veulent limiter l'AME à ces personnes aux seuls soins d'urgence.

Sans surprise, les personnes interrogées se disant proches de la droite et de l'extrême sont les plus favorables à cette idée. Ainsi 89% des électeurs LR, 84% des électeurs RN et 92% des électeurs Reconquête ont répondu «pour» à la question : «Êtes-vous pour ou contre la réduction de l'accès à l'aide médicale d'Etat destinée aux étrangers en situation irrégulière pour la limiter aux soins d'urgence ?»

gérald Darmanin prêt à modifier l'AME

A gauche, en revanche, une majorité des sondés sont contre une limitation de l'AME. A noter toutefois que les sympathisants du Parti socialiste (PS) sont les plus nombreux (49%) à être favorables à une restriction de l'AME aux seuls soins d'urgence. Du côté de la majorité enfin, 77% des sympathisants d'Emmanuel Macron se disent «pour».

L'aide médicale d'Etat est réservée aux étrangers résidant en France depuis plus de trois mois et ne disposant pas de titre de séjour depuis plus de trois mois. Accordée à ceux ne dépassant pas un certain plafond de ressources, l'AME donne droit à la prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale. Cette aide est largement critiquée par la droite et l'extrême-droite, qui estiment que l'AME produit un effet d'«appel d'air» migratoire.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui cherche à obtenir l'aval des députés LR pour faire voter à l'automne sa loi immigration, s'est dit prêt à «discuter des modalités de l’aide médicale d’État» dans Le Parisien. Une prise de parole accueillie froidement par certains piliers du gouvernement.

Gabriel Attal et françois Braun temporisent

Gabriel Attal, ministre des Comptes publics et représentant de l'aile gauche de la macronie, a ainsi estimé dans le même journal que la question de l'AME est «secondaire». «Ensuite, j’écoute les professionnels de santé. En plus de conserver les valeurs humanistes de la France, ils disent que pour des enjeux de sécurité sanitaire pour les Français il faut garder un système qui soigne ces personnes présentes sur notre sol», a-t-il expliqué.

Répondant aux critiques sur le poids financier de l'AME, le ministre de la Santé François Braun a rappelé sur RTL que l'AME représentait «0,5%, même un peu moins, de l’ensemble du budget de la Sécurité sociale». Expliquant que l'AME répond à «des enjeux de santé publique», le ministre a également remis en cause l'«aide médicale d'urgence» voulue par LR.

«Ça veut dire quoi l’urgence, ça veut dire combien de temps ? Est-ce qu’on va soigner un diabète qui est déséquilibré et qu’on va le laisser se déséquilibrer après ?», s’est-il interrogé.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 30 au 31 mai 2023, sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.