Paris : pourquoi le Disney store des Champs-Élysées a-t-il fermé ses portes ?

Le cultissime Disney Store avenue des Champs-Elysées a fermé ses portes le 2 juin dernier. Prévue depuis l’automne 2022, la fermeture de ce magasin a surpris. Il était au coeur de la stratégie de développement de Disney en France. Celle-ci s’inscrit désormais dans une restructuration financière du géant américain.

Les adeptes et fans de Disney en France avaient le cœur lourd vendredi 2 juin dernier. Le célèbre Disney Store, 44 avenue des Champs-Elysées à Paris, dernière boutique de la firme aux grandes oreilles encore en activité dans le pays, a fermé ses portes. Une dernière journée placée sous le signe de l’émotion. Les clients les plus fidèles sont venus profiter une dernière fois de la boutique et également des promotions faites à l’occasion. L’annonce de la fermeture a surpris son monde. Elle était encore impensable avant la pandémie du COVID-19. Toutefois, les différentes crises sociales ont forcé l’entreprise américaine à revoir leur plan.

Une restructuration financière

Une fermeture symbolique qui met en lumière une nouvelle stratégie de la firme américaine. Avec les boutiques physiques qui ferment à grande vitesse partout dans le monde, sa branche «products» sera désormais totalement dépendante du web. L’heure est aux économies pour l'entreprise dirigé par Robert Iger qui souhaite se désendetter notamment à cause de son investissement massif dans le streaming avec sa récente plate-forme Disney+.

Malgré le regain de fréquentation ces derniers mois, le prix exorbitant du loyer sur les champs ne rentrait plus dans la nouvelle logique économique. Aucune information n’a filtré sur l’identité de celui qui aura la lourde tâche de remplacer l'emblématique Disney Store.