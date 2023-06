Disneyland Paris : nouvelle journée de forte mobilisation, les spectacles et les activités perturbées (vidéo)

Les salariés du parc Disneyland Paris sont à nouveau en grève, ce samedi, pour réclamer une revalorisation salariale. Certaines activités et parades pourraient être perturbées, voire annulées.

La colère se poursuit à Disneyland Paris. Ce samedi marque une 4e journée de grève pour les salariés du parc, alors qu'ils étaient plus d'un millier à défiler dans les allées du parc mardi dernier.

En conséquence de ce mouvement, certaines activités et parades pourraient être perturbées, voire annulées. Si les parcs et hôtels demeurent ouverts, il est possible de reporter sa visite à une date ultérieure. Des remboursements sont également possibles dans certains cas.

Video: striking Disneyland Paris Cast Members sit down on Main Street, canceling the performance of “Dream… and Shine Brighter”: pic.twitter.com/Q33oQGlCwP — DLP Report (@DLPReport) June 3, 2023

Dans un contexte où l'inflation fait rage, les employés du parc demandent une hausse de salaire de 200 euros nets par mois, un paiement double pour les journées travaillées le dimanche et une revalorisation des indemnités kilométriques.