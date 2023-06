Éducation : les signalements d'atteinte à la laïcité ont bondi de près de 25% en avril

D’après le bilan mensuel du ministère de l’Éducation nationale, le nombre de signalements d'atteintes à la laïcité a augmenté de près de 25% au mois d’avril, comparativement à mars.

Une hausse significative. Ce sont 625 signalements d'atteinte au principe de laïcité qui ont été recensés dans les établissements scolaire français en avril, soit une hausse de près de 25% par rapport à mars, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale dans un rapport.

En effet, parmi les 59.260 écoles et établissement du second degré, quelque 625 signalements ont été remontés, contre 505 en mars (+23,7 % très exactement).

De plus, 371 demandes de conseil auprès des équipes académiques valeurs de la République (EAVR) ont été effectuées en avril, contre 306 en mars.

Lancées après les attentats de 2015 par Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l’éducation nationale, puis renforcées par son successeur, Jean-Michel Blanquer, ces «ValRep» forment en matière de laïcité un appui précieux aux chefs d'établissement.

Le port de tenues religieuses en tête des faits

Sur le mois d’avril, la majeure partie des incidents recensés proviennent des collèges (47%). Suivent les lycées (33%) puis les établissements du premier degré (maternelle et primaire, 20%).

Les motifs de ces signalements concernent principalement les élèves (87%), viennent ensuite les parents (7%), les personnels éducatifs (3%) et d’autres auteurs (3%).

Toujours selon les chiffres de l’Éducation nationale, un tiers des remontées sont signifiées pour le port de signes et tenues religieuses (37% contre 42% en mars), 13% pour refus d’activité scolaire, 12% pour revendications communautaires, 11% pour suspicion de prosélytisme et contestation d’enseignement, 8% pour d’autres atteintes, 5% pour refus de valeurs républicaines et 3% pour provocations verbales.

Le rapport rappelle également que les EAVR ont pu prendre en charge 85% des faits signalés et que les «autres situations ont été gérées en autonomie par les équipes des écoles et des établissements».