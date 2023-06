Attaque au couteau à Annecy : le témoignage de l'ex-femme de l'assaillant

Interrogée par CNEWS, l'ex-femme de l'auteur de l'attaque au couteau à Annecy a confié ne pas avoir eu de nouvelles de lui depuis huit mois. Elle a également expliqué dans quelles conditions il est arrivé en France.

L’émotion est toujours vive à Annecy, au lendemain de l’attaque au couteau. Contactée par CNEWS, l’ex-femme de l’agresseur a témoigné.

«Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ce que vous me dites, c’est terrible», affirme la Suédoise. Six personnes ont été blessées par cet homme, un Syrien né en 1991. Parmi ces six victimes, cinq sont en urgence absolue, dont quatre jeunes enfants.

L’ex-femme de cet individu raconte qu’ils se sont rencontrés en Turquie : «Nous sommes tombés amoureux et nous sommes venus en Suède. Après deux ans, nous nous sommes mariés mais il n’a pas pu obtenir sa nationalité suédoise donc il a décidé de quitter le pays».

«Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède» a-t-elle précisé.

Depuis, elle affirme ne pas avoir eu de nouvelles de sa part : «Je ne sais pas où il vit, ni comment il va psychologiquement, donc je ne peux pas en dire beaucoup. Je ne sais pas grand-chose de lui depuis huit mois».

L’agresseur est toujours en garde à vue au commissariat d’Annecy, une enquête est en cours et a été confiée à la Direction centrale de la Police judiciaire.