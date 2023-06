Attaque au couteau à Annecy : selon Manuel Bompard, «ni les propositions LR, ni les propositions de l'extrême droite, n'auraient changé quoi que ce soit»

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 9 juin, Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, a réagi à l'effroyable attaque à Annecy, et est revenu sur la question du droit d'asile et de circulation des étrangers, au coeur de l'enquête.

Au lendemain de l’attaque au couteau survenue à Annecy qui a fait six blessés dont quatre graves, le député LFI des Bouches-du-Rhône Manuel Bompard a été interrogé sur la question du droit d'asile et celle de la circulation des étrangers dans la Matinale de CNEWS.

«Il avait obtenu sa demande d’asile en Suède donc il avait la possibilité, pour un nombre de jours limités, de venir sur le territoire national» explique le député.

En effet, l’assaillant vivait en Suède depuis dix ans et sa demande de nationalité a été refusée. Il a alors émis une demande d’asile. L’homme, né en Syrie, était à Annecy depuis l’automne 2022.

En plus de cette limitation du nombre de jours où le demandeur d’asile a le droit de rester sur le territoire national, l’agresseur a également fait une deuxième demande d’asile, cette fois-ci sur le sol français : «Quand on fait une demande d’asile on doit rester sur le territoire. Sa demande a été rejetée mais il y a des possibilités de recours» a ajouté Manuel Bompard.

Par conséquent, il estime que «ni les propositions du parti Les Républicains, ni les propositions de l'extrême droite, n'auraient changé quoi que ce soit à cette situation».

Lors de l’attaque, six personnes ont été blessées. Quatre enfants âgés de 22 mois, 2 ans pour deux d’entre eux et 3 ans le sont gravement.

L’homme est toujours en garde à vue. Il est inconnu des services de renseignement et n’a pas d’antécédent psychiatrique «identifié». Il doit cependant repasser un examen psychiatrique dans la journée de ce vendredi.