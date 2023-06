Météo : orages, pluies, dépression Oscar… Voici les prévisions pour ce week-end

Depuis une vingtaine de jours, la France connaît une situation inédite avec un soleil dominant le nord du pays et un épisode pluvieux et parfois orageux au sud. Mais à partir de ce week-end, un changement de temps devrait s’opérer, selon les prévisions de Météo-France.

Changement de programme. Après le beau temps et les températures élevées de ces deux dernières semaines au nord de l’Hexagone, la France devrait connaître ce week-end des épisodes orageux. Ces derniers devraient toucher également le nord du pays.

Ce changement de temps est en effet dû à l’approche de la dépression Oscar. Celle-ci fait remonter de l’air chaud par le Sud pour enfin atteindre la façade Atlantique. Par conséquent, le seuil de forte chaleur des 30°C devrait être dépassé sur la moitié nord durant ce week-end.

vendredi : 42 départements de l’Ouest en vigilance jaune

Ce vendredi, «le temps s’agite davantage par l’ouest et une dégradation rentre sur la moitié ouest», a noté Météo-France précisant que celle-ci concernera «les régions du nord». Le service météorologique prévoit des passages orageux provoquant «de forts cumuls de précipitations en peu de temps» et s'accompagnant de grêle.

En conséquence, 42 départements ont été placés en vigilance jaune aux orages. Celle-ci concerne l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire et les Landes.

A cette longue liste s’ajoutent le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Sarthe, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

Source : Météo-France

Du côté des températures, ces dernières devraient être comprises entre 15°C (Cherbourg-Octeville) et 30°C (Auxerre) dans le nord et entre 19°C (Aurillac) et 26°C (Biarritz, Bordeaux et Perpignan) dans le sud.

samedi : orages sur la moitié du territoire

Après ces deux semaines d’ensoleillement, la pluie devrait faire son grand retour sur la moitié du territoire, du nord au sud, dès le matin. En début d’après-midi, ces averses devraient se transformer en épisode orageux à Paris (25°C), Rouen (24°C), Alençon (22°C) et Bourges (24°C).

Rapidement, cette dégradation orageuse devrait se généraliser partout sur le territoire pour toucher pratiquement toute la France, sauf les départements du nord-est et du sud-ouest.

Dans la soirée du samedi 10 juin, les forts orages devraient se poursuivre à Paris, Rouen et Alençon. Ils devraient également frapper à Amiens (25°C), Rennes (22°C), Lyon (24°C), Aurillac (21°C), Montélimar (24°C) et Gap (21°C).

dimanche : Le seuil de chaleur dépassé ?

Après une matinée ensoleillée, dimanche 11 juin, de premières averses devraient apparaître en début d’après-midi à Paris, Rouen, Amiens, Gap et Aurillac, selon les prévisions de Météo-France.

Mais les conditions météorologiques devraient rapidement se dégrader en milieu de soirée avec l’apparition de nuages orageux pouvant toucher tout le côté Est du pays. Un épisode orageux est, donc, attendu, de Paris à Montélimar, en passant par Auxerre, Bourges, Lyon, Aurillac et Gap.

Cette journée pourrait être la plus chaude de toute la semaine et le seuil de chaleur (30°C) devrait être dépassé à Perpignan (31°C). Pour le reste du pays, les températures devraient être comprises entre 17°C (Cherbourg-Octeville) et 30°C (Montpellier). On devrait également enregistrer 27°C à Marseille, 28°C à Paris et Lyon et 29°C à Metz et Strasbourg.