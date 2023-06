Réforme des retraites : «Le chemin qui a été suivi n’est pas des plus satisfaisants», juge Yaël Braun-Pivet

Ce mardi 13 juin, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a jugé que, sur la réforme des retraites, «le chemin qui a été suivi n’est pas des plus satisfaisants», reconnaissant que l’«on aurait pu faire mieux».

Alors que la bataille sur la réforme des retraites dure depuis six mois, se terminant avec le rejet, lundi 12 juin, par l’Assemblée nationale d’une motion de censure déposée par la Nupes après l’échec jeudi dernier d’une tentative d’abrogation de la retraite à 64 ans, Yaël Braun-Pivet, patronne du Palais Bourbon, a jugé ce matin que «le chemin qui a été suivi» pour faire adopter la réforme «n’est pas des plus satisfaisants».

«Assurément, le chemin qui a été suivi n’est pas des plus satisfaisants puisqu’il a donné lieu à beaucoup de contestations et à une incompréhension de beaucoup dans le pays. Politiquement, on voit que cela a été difficile. Assurément, on aurait pu faire mieux mais il n’y a de reproches à faire à personne», a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale sur RTL.

#Retraites : "Personne ne peut se satisfaire que le dialogue social n'ait pas réussi. Nous en sommes tous responsables : les syndicats, les forces politiques et la société civile"

«C’est toujours facile de juger après coup. Aujourd’hui, personne ne peut se satisfaire que le dialogue social de notre pays n'ait pas réussi sur ce point où nous en sommes tous responsables : les syndicats, les forces politiques et la société civile. Nous n’avons pas réussi alors que d’autres pays arrivent à adopter des réformes», a-t-elle ajouté.

«Nous devons progresser»

L’élue des Yvelines a, par ailleurs, appelé à «adopter la culture du compromis». «Lorsqu’on regarde l’Assemblée nationale, les différentes forces dans notre pays, nous avons besoin de travailler ensemble pour nos compatriotes», a martelé Yaël Braun-Pivet.

«Cette culture du compris que je plaide et essaye de mettre en œuvre inlassablement depuis un an à l’Assemblée nationale, nous n’y sommes pas encore. Nous réussissons sur certains sujets (…) Nous y arrivons mais pas sur des sujets qui sont extrêmement clivants et donc nous devons progresser», a-t-elle poursuivi.