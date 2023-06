Bac 2023 : les lycéens planchent sur l’épreuve de philosophie ce mercredi

Les épreuves du baccalauréat touchent bientôt à leur fin, mais les élèves doivent encore passer l’épreuve de philosophie qui a lieu ce mercredi.

La liberté, la justice, la raison, l’État… Les lycéens de Terminale vont devoir mobiliser toutes leurs connaissances ce mercredi pour la dernière épreuve écrite du baccalauréat : la philosophie. Les élèves de la filière générale et technologique découvriront les sujets dès 8h du matin, et se lanceront dans cette épreuve de quatre heures, composée d’un sujet au choix entre deux énoncés de dissertation et une explication de texte.

Lors de l’édition 2022, les bacheliers généraux ont dû choisir entre les questions «Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?», «Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste», ou l’explication d’un extrait de l’«Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique» d’Antoine-Augustin Cournot.

Cette épreuve est souvent redoutée par les lycéens, car elle n’implique pas une seule bonne réponse, mais demande de problématiser et d’analyser le sujet puis de construire un raisonnement, en mobilisant si besoin des références philosophiques. L’objectif est ainsi de traiter le sujet sans réciter son cours, et de soigner son argumentation.

La dernière épreuve écrite

La philosophie compte coefficient 8 pour le bac général, et coefficient 4 pour le bac technologique. Il s’agit de la dernière épreuve écrite que les élèves auront à passer. Il ne leur restera plus qu’une seule épreuve, et pas des moindres : le grand oral, qui se déroulera du 19 au 30 juin.

Si les épreuves du baccalauréat sont toujours source de stress pour les lycéens, cette année, l’ambiance semble plus légère pour nombre d’entre eux. Pour la première fois depuis l’adoption de la réforme du bac, l’examen se passe selon le calendrier officiel, c’est-à-dire avec les deux épreuves de spécialité au mois de mars. Les notes de ces épreuves, qui ont été ajoutées aux dossiers Parcoursup, ont été dévoilées en avril dernier. Par ailleurs, les examens finaux ne comptent que pour 60% de la note finale, le reste étant calculé à partir des notes obtenues en contrôle continu.

Certains élèves ont ainsi pu calculer leur note (temporaire) du baccalauréat, et se sont rendus compte que même avec des notes très faibles en philo et au grand oral, ils avaient déjà le précieux sésame en poche.