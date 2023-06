Concert de la Légion étrangère à l'Olympia : «Notre musique voyage dans le monde entier», selon le lieutenant-colonel Émile Lardeux

Deux concerts exceptionnels de la Musique de la Légion étrangère seront donnés à l'Olympia, à Paris, ce dimanche 18 juin. A cette occasion, le lieutenant-colonel Émile Lardeux, chef de musique hors classe, a expliqué auprès de CNEWS les spécificités de cette formation musicale.

Pouvez-vous nous parler des instruments de la Musique de la Légion ?

Lieutenant-colonel Émile Lardeux : La composition de la Musique de la Légion étrangère est cadrée sur la composition d'une musique militaire. Il y a une batterie et une harmonie.

La batterie correspond aux instruments d’ordonnance : les tambours, les clairons, les trompettes de cavalerie, les grosses caisses, les cymbales, et les fifres. La deuxième partie c’est donc l’harmonie, avec les trompettes, les trombones, les cors, les saxophones, les clarinettes et les tubas.

Faut-il être légionnaire pour être musicien de la Légion étrangère ?

Oui, tous les musiciens de la Musique de la Légion étrangère sont des légionnaires. Ils sont une soixantaine et ils ont été recrutés au sein de cette troupe à cause de leurs compétences musicales.

Quelles sont les particularités de cette formation musicale ?

La troupe respecte une cadence de pas bien particulière : 88 pas par minute (contre 120 pour les autres régiments, NDLR), et elle conserve encore les traditions du chapeau chinois, un instrument qui fait partie de la famille des idiophones, et qui produit de la musique par lui-même. Sa forme supérieure ressemble à un chapeau chinois, mais il est d’origine turque. Il est issu des janissaire turcs, des musiques de l’armée d’Afrique. Et seulement trois formations françaises possèdent cet instrument : la Légion étrangère, la Nouba des Tirailleurs d'Épinal, et la fanfare des Spahis de Valence.

Ce chapeau chinois fera-t-il le déplacement avec vous à l’Olympia ?

Tout à fait, il nous accompagne dans chacune de nos représentations. C’est l’emblème de la Musique de la Légion étrangère. C’est un pavillon de cuivre avec des clochettes et surmonté de la grenade à sept flammes. Le chapeau chinois est également orné de deux queues de cheval, en référence à une vieille coutume adoptée par les régiments d’Afrique.

Quel est le rôle de la musique à la Légion étrangère ?

Cette formation a été créée en même temps que la Légion étrangère, en 1831. La musique participe à toutes les cérémonies des régiments de Légion : la fête de Camerone, les prises d’armes, le défilé du 14 juillet... La musique participe également au rayonnement de la Légion à travers les concerts, organisés au profit des œuvres caritatives de la Légion. Et sa Musique voyage dans le monde entier.

Deux concerts sont donc prévus, à 14h et à 18h à l'Olympia, le dimanche 18 juin. A quoi faut-il s’attendre ?

Ce concert a pour objectif de retracer, et d’illustrer le parcours, les étapes, les épreuves de la vie de légionnaire. Les légionnaires joueront des marches et des chants traditionnels, mais aussi des chansons d’Edith Piaf - dont le fameux «Mon légionnaire» - à qui un hommage sera rendu, et des musiques de films. On a mis en place un programme musical très varié et éclectique. Il y en aura pour tous les goûts !

La Musique de la Légion étrangère, L’Olympia (Paris 9e), dimanche 18 juin, 14h et 18h, à partir de 49€ la place.