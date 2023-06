EuroMillions : une cagnotte de 53 millions d’euros à gagner ce soir

Ce vendredi 16 juin, la Française des Jeux (FDJ) propose de remporter une cagnotte de 53 millions d'euros.

Et si c'était votre tour ? Ce vendredi, à l'occasion du tirage de l'EuroMillions, la FDJ offre la possibilté de repartir avec 53 millions d'euros, de quoi envisager de belles vacances cet été et bien plus.

Pour remporter cette cagnotte, il faut d'abord acheter une grille EuroMillions à 2,50 euros. Avant de cocher les sept numéros qui pourront tout faire basculer : cinq numéros sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de 12 numéros.

En plus du Jackpot, grâce au code My Million attribué automatiquement à chaque grille validée, vous avez une chance supplémentaire de devenir millionnaire, par tirage au sort. Un nouveau millionaire est garanti en France à chaque tirage.

Avec cinq numéros gagnants et les deux bonnes étoiles, la cagnotte est décrochée. Le gain est remis en jeu tirage après tirage s’il n’est pas remporté.