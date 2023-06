Il avait consulté le dossier vaccinal d’Emmanuel Macron : ce médecin convoqué devant le Conseil de l’Ordre

Un médecin généraliste du Pas-de-Calais doit être convoqué ce vendredi 16 juin par la Chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins des Hauts-de-France pour avoir consulté le dossier vaccinal d’Emmanuel Macron en 2021, en pleine crise du Covid-19.

Il affirme avoir une «bonne raison». Ce vendredi, Michaël Rochoy, médecin généraliste à Outreau, dans le Pas-de-Calais, doit passer devant la Chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins des Hauts-de-France, pour avoir consulté deux fois le dossier vaccinal du président de la République, Emmanuel Macron, en 2021.

L’Ordre lui reproche d’avoir «manqué à ses obligations déontologiques», selon La Voix du Nord. En 2021, le médecin, comme de nombreux autres, a demandé à pouvoir disposer d’une liste de ses patients avec leur statut vaccinal afin de pouvoir accélérer la vaccination contre le Covid-19 dans son cabinet, mais cela lui a été refusé.

Lors d’une consultation l’été, avec un patient ne disposant pas de carte vitale, le médecin s'est rendu compte que le nom et la date de naissance suffisaient pour accéder au dossier vaccinal d’un patient. Etonné, Michaël Rochoy a donc testé avec le nom et la date de naissance du président de la République pour voir s’il s’agissait d’un simple bug ou si les dossiers vaccinaux étaient véritablement aussi faciles d’accès. Bingo : il a pu accéder au dossier d’Emmanuel Macron.

Le médecin a indiqué à La Voix du Nord qu’il a appelé l’Elysée pour signaler le problème. Quelques semaines plus tard, Michaël Rochoy est retourné sur le dossier vaccinal d’Emmanuel Macron pour vérifier si le problème avait été corrigé, et a constaté que non. Par la suite, la Caisse nationale d’assurance maladie a transmis la liste des médecins ayant consulté le dossier du président de la République au Conseil national de l’Ordre des médecins. Michaël Rochoy a donc été convoqué par le Conseil de l’Ordre en décembre 2021, qui l’a renvoyé devant la chambre disciplinaire des Hauts-de-France, dont l’audience a lieu ce vendredi.

Selon Le Point, le médecin risque une sanction allant de l’avertissement à l’interdiction, temporaire ou définitive, d’exercer sa profession. Le médecin s’est cependant défendu, affirmant qu’il n’avait pas consulté le dossier du président de la République par curiosité, et que son statut vaccinal n’était plus une information confidentielle puisqu’Emmanuel Macron avait lui-même fait l’annonce publique de sa vaccination contre le Covid-19.