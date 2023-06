Var : disparition inquiétante de Jasmine, une adolescente de 16 ans

La police nationale du Var a lancé, ce lundi matin, un appel à témoins après la disparition inquiétante de Jasmine, 16 ans. La jeune fille n’a pas donné de nouvelles depuis dimanche soir.

Où est Jasmine ? Ce lundi 19 juin au matin, un appel à témoins pour «disparition inquiétante de personne mineure» a été lancé par la police nationale du Var afin de retrouver Jasmine, 16 ans, disparue à La Seyne-sur-Mer.

L'adolescente n’a en effet pas donné de nouvelles depuis dimanche soir. Originaire de Bourgoin-Jallieu, en région lyonnaise, Jasmine était en vacances lorsqu’elle a disparu.

#DisparitionInquietante d'une jeune fille Jasmine en vacances à @laseynesurmer.



Si vous avez des informations, contactez 04-98-00-84-44 ou le 17



Merci pour vos RT pic.twitter.com/7UvM30Udgu — Police Nationale 83 (@PoliceNat83) June 19, 2023

D’après les informations fournies par la police, l'adolescente mesure 1m50 et est de corpulence mince. Elle affiche de petites coupures sur les bras et les jambes et ne possède pas de téléphone portable.

Au moment de sa disparition, Jasmine était vêtue d’un short rose à paillettes et d’une robe rose. Elle était coiffée d’un carré noir et a les cheveux bouclés.

La police invite toute personne ayant des informations sur Jasmine à la contacter au 04.98.00.84.44, au commissariat de la Seyne-sur-Mer, ou via le 17.