Délinquance : ces petites villes qui ne sont plus épargnées

Entre 2016 et 2022, le nombre d’actes violents sur la voie publique a fortement augmenté dans les petites villes françaises de 5.000 à 20.000 habitants, selon le service statistique du ministère de l’Intérieur (SSMSI).

Une forte hausse des violences sur voie publique

En matière de violence, plus de 32.000 faits ont été répertoriés l’an dernier contre plus de 23.000 en 2016. Cela représente une hausse de 38% des infractions en six ans.

Dans les petites villes, le taux d’agression est passé de 1,72 fait pour 1.000 habitants en 2016 à 2,32 faits pour 1.000 habitants en 2022. Seule l’année 2020, marquée par la pandémie et le confinement, accusait une baisse avec 1,89 fait pour 1.000 habitants.

Parmi les villes les plus touchées, Rungis (Val-de-Marne) occupe la triste première place en termes de délinquance. Cette dernière a totalisé l’an dernier 14,58 faits de violence sur la voie publique pour 1.000 habitants. Ce chiffre a presque doublé en six ans. Et il a même quasiment quadruplé pour Le Cateau-Cambrésis (Nord). Cette commune, qui occupe la deuxième place du classement de ces agressions en 2022, a recensé 11,26 faits pour 1.000 habitants l’an passé.

Parmi les plus fortes augmentations enregistrées en six ans, la commune de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) a subi une hausse des «coups et blessures» recensées de 293%, suivie par Guingamp (Côtes-d’Armor) avec un bond de 102%.

Des cambriolages en baisse de 15% en six ans

A l'inverse, le taux de cambriolage pour 1.000 logements a affiché une baisse de 15% entre 2016 et 2022 dans les villes de 5.000 à 20.000 habitants. L’an passé, sur la totalité des communes étudiées, les deux tiers ont affiché des taux inférieurs à la moyenne de la catégorie.

Certaines communes françaises comme Sarrians (Vaucluse), Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) ou encore le Vésinet (Yvelines) ont néanmoins connu une envolée des cambriolages en six ans, avec des hausses respectives de 154%, 142% et 101%.