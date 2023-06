«J’étais sous le choc» : la célèbre youtubeuse Crazy Sally affirme avoir été victime d’une agression raciste de la part d’une hôtesse d’Air France

Dans la journée du jeudi 22 juin, la célèbre influenceuse française Crazy Sally a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle elle affirme avoir été agressée verbalement et physiquement par plusieurs employés d’Air France, durant un vol effectué dimanche 18 juin.

«Vous êtes tombés sur les mauvaises personnes». Dans une vidéo postée sur Instagram et TikTok jeudi 22 juin, la célèbre youtubeuse française Salima Poumbga, plus connue sous le pseudo Crazy Sally et suivie par près d'un million de personnes, a affirmé avoir été physiquement et verbalement agressée à bord d’un avion de la compagnie Air France. Cette dernière a contacté son avocate et a déposé plainte contre l'hôtesse dont elle a retrouvé l'identité.

«Je tiens à dire que je n’ai jamais eu de soucis avec Air France. Habituellement, ça se passe toujours bien», a indiqué l’influenceuse au début de sa vidéo de six minutes, dans laquelle figurent plusieurs extraits vidéos et audios de l'incident qu'elle avait filmé avec son téléphone.

Selon son témoignage, tout a commencé au début du vol, lorsqu’une hôtesse lui a selon ses dires agressivement demandé de mettre son téléphone en mode avion. Crazy Sally affirme s’être tout de même exécutée avant de continuer à naviguer sur son smartphone hors ligne.

L'hôtesse aurait agrippé son bras

La même hôtesse de l’air serait ensuite revenue vers la youtubeuse, et lui aurait violemment agrippé la main avec laquelle elle tenait son téléphone portable : «Elle m’a dit : “Votre téléphone ! Vous le mettez en mode avion”», a-t-elle continué à raconter dans sa vidéo.

«Je l’ai regardé sous le choc - je n’arrivais pas à croire qu’elle m’avait touché - et je lui ai dit que mon téléphone était déjà en mode avion», a-t-elle poursuivi, montrant un extrait où un autre voyageur affirme avoir été témoin d’un geste violent de l’hôtesse envers la youtubeuse.

«Mais c’est pas terminé», a prévenu l’influenceuse. Et pour cause, l’atterrissage aurait été rythmé par une nouvelle agression de la part de la même hôtesse, alors que la jeune femme avait encore sa couverture sur la tête et dormait.

L’employée lui aurait arraché sa couverture et aurait pris sa nourriture : «Je me suis réveillée d’un coup, elle m’a crié dessus en me disant : “Vous mettez votre ceinture, on va atterrir, mettez votre ceinture !”», s’est souvenue Sally.

La youtubeuse défendue par la police et les passagers témoins

Sous le choc, la youtubeuse aurait alors demandé à l’hôtesse s’il y avait un problème. Cette dernière aurait alors appelé sa responsable, qui a appelé la police et refusé de l’écouter, malgré la défense des autres passagers, qui affirmaient avoir été témoins de comportements violents de la part de l’hôtesse.

«C’est votre hôtesse qui a un problème, vous avez deux témoins» ; «Elle vous est tombée dessus dès le début, elle a peut-être un problème avec les ke-bla», peut-on entendre de la part de deux d’entre eux. «Je vais faire un courrier de réclamation, je suis tombé sur une hôtesse raciste», peut-on entendre dire un ami de la youtubeuse, qui était également dans l'avion.

Sur place, la police a pris la défense de Crazy Sally: «Si vous lui retirez brusquement sa couverture alors qu’elle dormait, vous pouvez comprendre qu’il lui faille quelques secondes, voire minutes, pour émerger, attacher sa ceinture et ranger sa tablette», a déclaré une policière enregistrée par la youtubeuse.

Également présent, le commandant de bord aurait continuellement coupé la jeune femme lorsqu’elle parlait aux agents de police et aurait attendu leur départ pour l’agresser physiquement : «Le commandant s’est permis de m’empoigner le bras en me disant : “Vous allez m’écouter sinon je vais déposer plainte», a-t-elle témoigné émue.

«Je ne m’attendais pas à ce que ça impacte mon mental à ce point (...) on sous-estime vraiment l’impact que des traitements malhonnêtes et injustes peuvent avoir sur autrui», a confié sur une story Instagram la youtubeuse, traumatisée, qui affirme ne pas être sortie de chez elle depuis l’incident.

«Le travail est en train d’être fait», assure Air France

Contacté par CNEWS et interrogé sur les suites à donner concernant les membres de l’équipage visés par les accusations de violence, Air France a assuré que des démarches sont désormais en cours.

«Le travail est en train d’être fait, les équipes sont en train de travailler sur les informations relatives à ce vol», nous a indiqués le responsable du service presse au téléphone, sans toutefois souhaiter donner plus de détail sur le déroulement desdites démarches.

Dans un communiqué envoyé par mail à CNEWS, Air France a assuré avoir immédiatement pris contact avec la passagère et prendre «très au sérieux ce signalement» :



«Les faits relatés par cette passagère ne correspondent en rien aux standards d’attention personnalisée et de service dédié que nos équipes doivent à tous nos clients», a déclaré la compagnie aérienne française.

«Nos personnels navigants ont, en effet, à cœur de servir l’ensemble de nos passagers dans un esprit de respect et de bienveillance», a-t-elle poursuivi.

À la suite de la publication de sa vidéo, Sally a reçu de nombreux soutiens de la part de ses internautes, dont celui de plusieurs personnalités publiques comme la célèbre youtubeuse Natoo, l’influenceuse et comédienne Paola Locatelli, l’ancienne miss Lorraine Justine Kamara, la journaliste française Rokhaya Diallo, ou encore Nawel Debbouze, la petite soeur du célèbre humoriste Jamel Debbouze.