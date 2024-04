Armée : les jeunes Français de plus en plus nombreux à vouloir s’engager

Les jeunes Français font preuve d’un «regain de patriotisme», décidés à défendre leur pays en cas de conflit. Selon une étude sociologique, un jeune sur deux entre 18 et 25 ans s’est déclaré prêt à s’engager pour la France en Ukraine.

Un dévouement exceptionnel. Les jeunes Français sont déterminés à défendre leur pays en cas de conflit, selon une étude de l’Irsem et de la DGRIS, réalisée entre juin et décembre 2023 par la directrice de recherche en sociologie et en science politique au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), Anne Muxel. Un «regain de patriotisme» marqué par le début de l’invasion russe en Ukraine, en février 2022.

L’étude analyse une série d’enquêtes, dont l’une menée en ligne par l’institut Ipsos, auprès d’un échantillon de 2.031 personnes, représentatif de la jeunesse française âgée de 18 à 25 ans. Parmi ces jeunes, 51% ont dit être prêts à se mobiliser pour la France en Ukraine, soit un sur deux parmi les sondés. En cas d’implication, 31% de jeunes ont déclaré être favorables au déploiement de troupes françaises en Ukraine, contre 17% chez les 50 ans et plus, selon la même source.

Ce sondage a été réalisé bien avant les déclarations du président Emmanuel Macron du lundi 26 février, qui indiquait ne pas exclure l’envoi de troupes au sol en Ukraine, et, dans une autre mesure, bien avant également l'offensive iranienne sur Israël.

«Se sentir utile»

«Il y a un regain de patriotisme qui répond à un besoin de sens, d’engagement, de se sentir utile», a expliqué Anne Muxel à l’AFP. «Le sentiment que le conflit entre l’Ukraine et la Russie, aux portes de l’Union européenne, représente un péril tangible est bien présent», a-t-elle affirmé.

En ce qui concerne le service militaire obligatoire, 62% des 18-25 ans ont répondu que ce serait une bonne chose de l’instaurer. 56% des jeunes sondés ont également assuré «envisager une carrière dans les armées».

Auparavant, plusieurs sondages avaient déjà montré une évolution positive du rapport des jeunes à l’institution militaire, notamment depuis les attentats jihadistes de 2015 en France.

Chaque année, 90.000 jeunes Français se présentent au test de recrutement des Armées. Tous les ans, un quart d’entre eux est accepté. Selon Anne Muxel, «les jeunes femmes sont toujours plus en retrait de tout intérêt et de tout engagement militaire, et a fortiori dans la guerre», a précisé la chercheuse.