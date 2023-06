Nuage de cendres : quels sont les départements les plus touchés ?

Cela fait déjà plusieurs jours que les fumées des incendies de forêt au Canada menacent de se propager sur une partie de la France. Voici les principaux départements qui verront les particules transportées dans le ciel de l'Hexagone dès ce mardi 27 juin.

Dès lundi soir, Météo-France avait donné l’alerte : «Des particules fines, issues des incendies au Canada, ont été transportées sur plusieurs milliers de kilomètres, à très haute altitude, et abordent la France en ce début de semaine», avait écrit l'agence sur Twitter.

Si on ignore encore l’intensité de l’arrivée des cendres des forêts canadiennes, on sait d’ores et déjà que certaines parties du pays seront plus touchées que d’autres.

Parmi elles figurent la Bretagne, qui sera la première région touchée, suivie par la Normandie ainsi que tous les départements avoisinant la Manche, jusqu’à la mer du Nord. Seules les régions les plus au sud pourraient éventuellement être épargnées.

En raison du caractère exceptionnel de ce type d’événement, il est très difficile d’évaluer les impacts sur la qualité de l’air. Des pluies prévues jeudi 29 et vendredi 30 juin devraient projeter les particules au sol.

Quelles précautions ?

L’agence régionale de Santé (ARS) des Pays-de-la-Loire avait donné plusieurs recommandations sur son site, concernant les expositions aux résidus générés par les incendies, a l’attention des «populations résidant dans les secteurs plus éloignés des incendies, mais où parviennent néanmoins des fumées denses de feux de forêts».

Il est ainsi conseillé de limiter les déplacements et les sorties extérieures, renoncer aux activités physiques en plein air qui impliquent des efforts physiques.

Maintenir les portes et les fenêtres fermées est également recommandé. Le mieux reste d’attendre la disparition des fumées pour aérer de nouveau son logement.

Enfin, il faut accorder une attention particulière aux personnes à risque. Et pour cause, leurs voies respiratoires peuvent être irritées par les fumées, et aggraver leur état de santé.