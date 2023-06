Côtes-d’Armor : il filme un requin-taupe de près de 3 mètres

Un jeune pêcheur et son fils ont filmé la présence d’un requin-taupe près de leur bateau à Trégastel, dans les Côtes-d’Armor. Cette espèce menacée se rapproche de plus en plus des côtes bretonnes.

Une rencontre à la fois surprenante et impressionnante. Côme Bannier, âgé de 16 ans, s’est retrouvé dimanche 25 juin nez à nez avec un requin-taupe de près de trois mètres de long. L’adolescent était tranquillement en train de pêcher en compagnie de son père à Trégastel (Côtes-d’Armor) lorsque l’immense poisson pélagique est apparu.

Le jeune homme s’est alors empressé de filmer ce moment unique, avant d’envoyer les images aux médias de la région. Bien que le requin-taupe soit doté d’une apparence effrayante, il n’est en réalité pas forcément dangereux pour l’homme puisqu’il se nourrit uniquement de poissons et de céphalopodes. Il peut mesurer jusqu’à 3,50 mètres et peser jusqu’à 250 kilos.

Sur la vidéo, le fameux requin-taupe frôle la coque du bateau du jeune pêcheur et son père. Il a ensuite tourné autour d’eux pendant de longues secondes avant de disparaître au fond de l’eau.