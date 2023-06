Mort de Nahel à Nanterre : les bus et trams d'Ile-de-France à l'arrêt dès 21h jusqu'à nouvel ordre

Pris pour cible depuis le début des émeutes qui ont agité l'Île-de-France, les tramways et autobus de la région capitale ne circuleront plus à partir de 21h, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Tous les bus et tramways seront interrompus à 21h au plus tard «tous les soirs jusqu'à nouvel ordre», a annoncé, ce vendredi 30 juin, Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité chargée d'organiser les transports dans la région capitale. Cette mesure est prise «pour la sécurité des agents et des voyageurs», a expliqué IDFM.

La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a précisé au Parisien que les derniers bus allaient arriver à leur terminus à 21h ce qui signifie que certains arrêts ne seront plus desservis à partir de 19h30 en raison de la circulation dense qui allonge le temps de trajet sur certaines lignes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, certaines infrastructures de la RATP ont été détruites. Douze des treize bus qui étaient garés dans le centre de remisage de bus d'Aubervilliers ont été entièrement brûlés. Des dépôts de lignes de tramway ont été dégradés. Clément Beaune, qui a condamné ces violences, a lancé un appel «à l’unité et à l’apaisement».

En concertation avec la @prefpolice, tous les trams et bus en Île-de-France seront arrêtés au plus tard à 21h00.



Cette mesure pour la sécurité des agents et des voyageurs, sera reconduite tous les soirs jusqu’à nouvel ordre.



Nous vous invitons à anticiper vos déplacements. — IDF Mobilités (@IDFmobilites) June 30, 2023

Pour le même motif, les tramways et autobus avaient arrêté de circuler ce jeudi soir après 21h en Île-de-France, après une annonce de la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse. «La décision est prise en lien avec la préfecture de police et les opérateurs de transports franciliens : les bus et les trams ne circuleront pas ce soir à partir de 21h, pour assurer la protection des agents et des voyageurs», avait tweeté Valérie Pécresse.

«Nos transports ne sont pas des cibles pour les voyous et les casseurs !», avait ajouté l'élue (LR), qui est aussi présidente du conseil régional.