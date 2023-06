Mort de Nahel : Nanterre, Montreuil, Lyon... nuit de violences partout en France

Dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 juin, des tensions ont éclaté partout en France entre forces de l’ordre et manifestants, deux jours après la mort de Nahel, 17 ans, à Nanterre (Hauts-de-Seine) par un tir policier.

Des scènes chaotiques. Pour la deuxième nuit consécutive, des tensions ont éclaté dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 juin entre manifestants et forces de l’ordre partout en France. Armes, bus volés ou encore commissariat attaqués, des scènes d’une violence inouïe qui surviennent deux jours après la mort de Nahel, 17 ans, par un tir policier à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Les premières tensions ont éclaté aux alentours de 21h à Viry-Chatillon, en Essonne. Les émeutiers ont incendié un bus afin de bloquer la circulation.

Des ém*utes sont en cours à Viry-Châtillon (91). Un bus a été incendié. Les tensi*ns semblent se propager a travers le pays #Nanterre #Nahel pic.twitter.com/AWgCpGm9wy — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 28, 2023

À Nanterre, chef-lieu des Hauts-de-Seine où le jeune adolescent est mort, plus d'une dizaine de voitures et nombre de poubelles ont été incendiées, et des barrières ont été placées sur la route.

Courage à nos anges gardiens de la #République qui font face aux émeutiers à #Nanterre et partout en #France.



Les appels d’élus de l’extrême-gauche à continuer les violences ont été entendus.



Des #émeutes, des feux, des guet-apens qui visent à faire tomber les #policiers.#Nahel pic.twitter.com/O1MIh6kOHb — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) June 28, 2023

À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, une voiture de police avec des agents à bord aurait été attaquée par un groupe de jeunes voulant à s’en prendre aux forces de l’ordre. Des mortiers d'artifice ont été tirés en direction de la mairie de la ville.

La Mairie de #Montreuil #SeineSaintDenis incendiée par les jeune en COLÈRE alors fière de vous et de votre police @EmmanuelMacron ? #emeutes pic.twitter.com/PqkNhT2eEP — point bleu (@Rusko03367389) June 28, 2023

Les violences urbaines ont aussi touché Dammarie Les Lys, en Seine-et-Marne. Et cette fois, c’est un commissariat de police qui a été pris d’assaut et les véhicules de police ont été incendiés.

Commissariat à dammarie les lys aussi pic.twitter.com/MTrm7gIN1e — 1000 FAÇONS DE MOURIR (200k?) (@1000waytodie_) June 28, 2023

Même constat à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, où les policiers ont été ciblés par des tirs de mortiers d'artifice.

À quelques kilomètres plus loin, le poste de sécurité de la Maison d’arrêt de Fresnes a été attaqué aux tirs de mortiers et d’artifice. Alors qu’ils tentaient de s’y introduire, les manifestants ont appelé à libérer des détenus.

ÉMEUTES / NANTERRE : Des dizaines d'individus ont tenté de faire évader des détenus de la prison de Fresnes. Le RAID a été déployé. #Emeutes pic.twitter.com/SobEVfxDcs — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2023

À Clamart (Hauts-de-Seine), un tramway a été incendié à l’arrêt Georges-Pompidou. Une cinquantaine de CRS ont été déployé pour tenter de ramener le calme.

En dehors de l’Île-de-France, des scènes d'émeutes sont survenues à Amiens, Lille ou encore Toulouse.

Les quartiers de Dijon ont connu des incidents où des containers de déchets ont été incendiés et des fusées d'artifice ont été tirées, selon les autorités.

À Lyon et dans les zones environnantes, les forces de l'ordre ont été attaquées avec des mortiers d'artifice. À Villeurbanne, un incendie s'est déclaré dans un immeuble, causant des blessures légères à quatre personnes, selon les pompiers.

Villeurbane / Lyon. Des tirs de mortiers réveillent des habitants qui se révoltent. Ils crient vouloir dormir. « Ta gueule »répondent les agresseurs. En représailles, les délinquants visent délibérément le bâtiment. Incendie criminel. Plusieurs blessés. #emeutes pic.twitter.com/jYEgqYtv7d — LTrt (@LT_trrt) June 29, 2023

À Vaulx-en-Velin, le commissariat a été pris pour cible.

Au total, 150 personnes ont été interpellées à la suite de cette nouvelle nuit de violences, a précisé Gérald Darmanin. «Une nuit de violences insupportables contre des symboles de la République : mairies, écoles et commissariats incendiés ou attaqués. 150 interpellations. Soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui font face avec courage. Honte à ceux qui n’ont pas appelé au calme», a écrit le ministre de l’Intérieur.