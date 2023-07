L'Haÿ-les-Roses : quand le maire exprimait ses craintes sur CNEWS quelques heures avant l'attaque de son domicile

La maison de Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), a été attaquée à la voiture-bélier enflammée dans la nuit de samedi à dimanche. Quelques heures avant l’incident, l’édile faisait part de son inquiétude sur l’antenne de CNEWS.

Le domicile du maire LR de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a été attaqué à la voiture-bélier enflammée dans la nuit de samedi à dimanche. Quelques heures avant les faits, l'élu était intervenu sur l’antenne de CNEWS pour faire part de ses craintes dans ce contexte d'émeutes et de violences contre les institutions.

«On est au-delà des mots, on est au-delà de la sidération. Les gens sont en colère, ils ont raison, il faut vraiment que ça s’arrête. Il faut que l’Etat reprenne le contrôle, il faut que l’autorité de la République soit de nouveau assise. Je réclame un Etat différent. Ce que nous vivons est hors-du-commun. Il faut un cadre juridique hors-du-commun. L’Etat d’urgence permettrait de changer le cadre juridique, ça permettrait de faciliter les perquisitions et ça permettrait de faciliter les garde-à-vue», avait déclaré Vincent Jeanbrun.

«Le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon»

«J’espère pouvoir être à votre antenne demain, depuis l’hôtel de ville. Avec les policiers, avec toutes les équipes, je peux vous assurer qu’on est dans l’angoisse ce soir», avait-il ajouté.

Après l'attaque du domicile de Vincent Jeanbrun, une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, confiée au service départemental de la police judiciaire. «Vers 1H30 du matin, un véhicule enflammé a pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire de L'Haÿ-les-Roses» et a été «stoppé avant d'atteindre la véranda de la maison, semble-t-il par un muret, de sorte que seul le portail d'entrée a été touché ainsi que le véhicule de la famille», a détaillé le procureur de Créteil, Stéphane Hardouin, ce dimanche lors d'un point presse devant la maison du maire.

«Les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon», a souligné le procureur, faisant valoir qu'«un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca» sur les lieux. L'épouse du maire et ses deux enfants de 5 et 7 ans étaient à la maison en l'absence de Vincent Jeanbrun (LR), qui se trouvait alors à l'Hôtel de ville de sa commune de plus de 30.000 habitants, en cette cinquième nuit de violences urbaines.