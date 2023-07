Élus agressés pendant les émeutes : le maire de Charly, près de Lyon, trouve une torche en flamme devant sa porte

Une torche en feu a été placée sur le portail d’Olivier Araujo, maire de Charly (Rhône), ce dimanche 2 juillet. L’élu est «sous le choc».

Encore un maire visé. Après Vincent Jeanbrun, maire de L’Haÿ-les-Roses, c’est au tour de l'édile de Charly, près de Lyon, d’être la cible d’un acte de malveillance. Ce dimanche 2 juillet, Olivier Araujo a eu une grosse frayeur après qu’une torche enflammée a été retrouvée déposée sur son portail.

L’élu est «sous le choc» mais «ne baisse pas les bras», comme il l’a indiqué au micro de France 3. «Dans ce contexte national, je suis évidemment inquiet de retrouver cela devant chez moi. Il y a une remise en question de tout», a-t-il affirmé.

Pour le maire de cette petite commune d’environ 4.400 habitants, «attaquer les personnes à leur domicile, ça interroge vraiment sur la relation d'une minorité vis-à-vis de l'autorité».

«On a l'impression qu'il n'y a plus de règles, c'est fou !», a-t-il conclu. La torche a été retrouvée par un voisin. Elle n’a pas provoqué d’incendie et aucune victime n’est à déplorer.

«Un acte aussi lâche que grave»

Dans un communiqué, la municipalité a indiqué que la brigade de gendarmerie d’Irigny était intervenue, qu’une plainte avait été déposée et que le procureur de la République avait été informé de la situation.

«L’ensemble des adjoints et conseillers municipaux de la ville de Charly témoignent de leur plus profond soutien à leur maire et sa famille et condamnent avec grande fermeté cet acte aussi lâche que grave», a-t-elle également souligné avant d’ajouter que «le domicile de l’élu doit rester un sanctuaire respecté».

Ce lundi, à 12h, tous les maires et leurs concitoyens sont invités à se rassembler sur le parvis de leur mairie pour se mobiliser contre les récentes agressions de différents élus.

De son côté, le président de la République Emmanuel Macron va recevoir mardi les plus de 220 maires des villes qui ont été touchées par les émeutes.