«Arrêtons de détourner le regard, ayons ce sursaut républicain» : Vincent Jeanbrun appelle à la solidarité avec les maires

Après la tentative d’assassinat dont Vincent Jeanbrun et sa famille ont été victime, le maire de l’Haÿ-les-Roses a appelé au «sursaut républicain» et à la solidarité de tous les Français envers leurs maires.

Une voiture bélier enflammée lancée contre leur domicile, une «salve de tirs de mortiers complètement folle»… La famille du maire de l’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, n’est pas passée loin du drame la nuit dernière, avec l’attaque de plusieurs émeutiers contre le domicile de l’élu.

Un jour plus tard, le maire appelle les Français à soutenir leur maire pour que ces violences cessent. «On a tous un morceau de République en soi. (…) Chaque citoyen a sa responsabilité et peut faire un petit quelque chose. Chacun prend sa part, et si chacun prend sa part, la République se renforce. (…) Arrêtons de détourner le regard, ayons ce sursaut républicain», a-t-il déclaré ce dimanche soir sur le plateau de TF1.

Le maire de L’Haÿ-les-Roses a exprimé son accord que les déclarations d’Emmanuel Macron, qui a exhorté les parents à prendre leurs responsabilités, de nombreux mineurs prenant part aux émeutes. Il a toutefois indiqué que cela ne suffisait pas à régler le problème.

«On a besoin de police municipale mieux formée, mieux équipée (…) Dans ces quartiers-là, il n’y a plus de service public, plus de commerce, plus de mixité», a-t-il déploré. L’édile a affirmé qu’il ne s’agissait pas que d’un manque de moyens financiers, mais qu’il était nécessaire de rétablir la «force publique» et «l’ordre républicain avec son autorité». Des demandes qu’il a d’ores et déjà pu formuler auprès de la Première ministre, Élisabeth Borne, qu’il a rencontrée plus tôt dans la journée.

Vincent Jeanbrun a par ailleurs jugé «fondamental» le soutien des Français envers leurs maires, notamment lors des événements organisés dans de nombreuses communes demain, lundi 3 juillet, à midi, à l'appel de David Lisnard, président de l’association des maires de France. «Allez soutenir vos maires, pour dire à ces femmes et ces hommes qui s’engagent pour que la République tienne debout que vous êtes là avec eux. Soyez pour une fois la majorité qui s’exprime et non pas la majorité silencieuse. (…) Soyons la République demain à midi», a-t-il lancé.

Une marche sera par ailleurs spécifiquement organisée à L’Haÿ-les-Rose à 15h lundi, devant l’hôtel de ville.