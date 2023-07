Elus agressés pendant les émeutes : appel au rassemblement devant les mairies de France ce lundi

Tous les maires et leurs citoyens sont invités à se rassembler lundi 3 juillet à 12h, sur le parvis de toutes les mairies de France. Ce geste fait suite à l’attaque à la voiture bélier survenue dans la nuit de samedi 1er à dimanche 2 juillet au domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne).

«On ne baisse pas les bras», a déclaré sur TF1 David Lisnard. Ce dimanche 2 juillet, le président de l’association des maires de France (AMF) a lancé un appel au rassemblement dans tous les hôtels de ville de France face aux agressions d'élus qui ont eu lieu durant les émeutes de ces derniers jours.

«L'AMF a décidé d'appeler les élus et la population à se mobiliser, nous on ne baisse pas les bras (...) et à ce titre demain à 12h nous avons décidé avec (...) tous les maires de France d'appeler à un rassemblement sur les parvis des mairies», a-t-il déclaré.

David Lisnard a invité les mairies de France à faire sonner leurs sirènes à l’occasion du rassemblement : «Nous continuons notre travail au quotidien pour que l'ordre revienne», a-t-il affirmé.

Quelques heures plus tôt, le président de l’AMF apportait son soutien à Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, dont le pavillon familial avait été attaqué à la voiture bélier durant son absence dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet.

Son épouse et l’un de ses enfants ont été blessés en tentant de se sauver : «Tes mots sont admirables de courage, Vincent Jeanbrun. Courage proportionnel à la lâcheté absolue de cette tentative d’assassinat dont ta famille et toi-même avez été victimes», avait tweeté David Lisnard au nom de l’AMF.

Depuis, de nombreux élus et personnalités politiques de tous bords ont apporté leur soutien à Vincent Jeanbrun.